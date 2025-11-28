U Njemačkoj postignut dogovor o mirovinskoj reformi. Kako će sve izgledati?

No u popratnom dokumentu uz planirani mirovinski zakon obećava se temeljita mirovinska reforma iduće godine. Time se izlazi u susret Mladoj uniji (Junge Union, JU), podmlatku CDU-a i CSU-a koji se oštro protivio prethodnom planu da se stopa mirovine u odnosu na plaću od 48 posto zadrži i nakon 2031. Članovi JU-a su upozorili da bi time nastali milijardski troškovi koje bi otplaćivale buduće generacije.