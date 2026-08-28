Ovo bi mogle biti nove cijene goriva od utorka. Evo što pojeftinjuje

Kako je neslužbeno doznao RTL Danas, cijena Eurosupera 95 trebala bi ostati ista, 1,66 eura po litri. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 11 centi i koštat će 1,75 eura po litri, dok bi plavi dizel trebao pojeftiniti 12 centi, a nova bi mu cijena bila 1,0 eura po litri.