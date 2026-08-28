neslužbeno
Ovo bi mogle biti nove cijene goriva od utorka. Evo što pojeftinjuje
Idućeg utorka dolazi do nove promjene cijena goriva.
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Kako je neslužbeno doznao RTL Danas, cijena Eurosupera 95 trebala bi ostati ista, 1,66 eura po litri. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 11 centi i koštat će 1,75 eura po litri, dok bi plavi dizel trebao pojeftiniti 12 centi, a nova bi mu cijena bila 1,0 eura po litri.
Riječ je, piše RTL, o cijenama koje su trenutačne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada dodatno ne intervenira.
Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva.
Vlada, naime, od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.
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