Hrvatski gradić proglašen drugim najboljim skrivenim draguljem Europe

Ilustracija: Van3ssa/Pixabay

Europa je prepuna poznatih gradova, znamenitosti i turističkih atrakcija, no daleko od velikih prijestolnica i najposjećenijih lokacija kriju se mjesta koja još uvijek uspijevaju sačuvati svoj autentični šarm. Portal European Best Destinations objavio je skrivene europske dragulje za 2026. godinu, a na visoko drugo mjesto smjestio je Motovun.

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Portal opisuje Motovun kao srednjovjekovni gradić smješten na brežuljku iznad doline rijeke Mirne, u srcu Istre. Njegove kamene ulice, povijesne zidine i pogled na okolni krajolik čine ga jednim od najzanimljivijih europskih odredišta za one koji žele pobjeći od masovnog turizma.

Motovun je uvršten među najljepše europske "skrivene dragulje", odnosno destinacije koje nude spoj prirodnih ljepota, bogate povijesti, tradicije i autentičnog ugođaja.

Na popisu se uz Motovun nalaze mjesta iz različitih dijelova Europe, a svako od njih nudi nešto posebno.

U Italiji se ističu Isola San Giulio, mirni otočić na jezeru Orta, kao i Alberobello, poznat po karakterističnim kamenim kućama trulli. Tu je i Lago di Resia, čiji je potopljeni zvonik postao jedna od najneobičnijih talijanskih atrakcija, te napušteno srednjovjekovno selo Craco.

Grčka je predstavljena spektakularnim samostanima Meteora, smještenima na visokim stijenama, dok se u Bosni i Hercegovini među prirodnim draguljima izdvajaju Kravice, impresivni slapovi okruženi zelenilom.

Portugal donosi Monsaraz, slikovito srednjovjekovno selo na brežuljku s pogledom na golemo jezero Alqueva. Malta ima svoje neobično turističko odredište – Popeye Village, filmsko selo koje je danas atrakcija za posjetitelje.

Na popisu su i francusko srednjovjekovno mjesto Pérouges, poznato po iznimno očuvanoj povijesnoj jezgri, te njemački Tübingen, slikoviti grad s tradicionalnom arhitekturom i romantičnim ulicama. Među izdvojenim destinacijama nalazi se i Fiskardo na grčkom otoku Kefaloniji, poznat po šarmantnoj luci i tradicionalnim kućama.

Zajedničko svim tim mjestima jest to što nude drugačiji pogled na Europu – onu daleko od uobičajenih turističkih ruta. Umjesto gužvi i velikih atrakcija, posjetitelje privlače očuvana tradicija, povijesna baština, spektakularni krajolici i atmosfera kakvu je sve teže pronaći na najpopularnijim europskim destinacijama.

Motovun se pritom nameće kao posebno vrijedan primjer, navodi European Best Destinations. Smješten usred istarskog krajolika, ovaj gradić spaja srednjovjekovnu arhitekturu, prirodu i gastronomsku tradiciju, a njegov panoramski pogled na dolinu Mirne dodatno pridonosi dojmu da je riječ o mjestu izvan vremena.

Na prvom se mjestu našao njemački gradić Tübingen, slijedi ga Motovun. Na trećem je mjestu Isola San Giulio u Italiji. Slijede talijanski Alberobello, grčki Meteora i Fiskardo. Na sedmom se mjestu smjestio slap Kravica u susjednoj BiH. Top 10 zaključuju portugalski Monsaraz, Lago di Resia u Italiji te Perouges u Fransuckoj.

Za putnike koji žele upoznati manje poznatu stranu Europe, upravo ovakve destinacije mogu biti idealan izbor – mjesta na kojima ljepota nije izgubila svoju autentičnost.