Pitanje je tu i javnih službenika koji su u to uključeni, tvrtki koje su uključene u sve to. Teško je govoriti da se 37 tisuća tona otpada dogodila u jednom trenutku. Siguran sam da se to događalo tijekom više godina i da se to samo gomilalo. To mi govori negativno iskustvo koje smo doživjeli u Italiji. U tom smislu moramo biti doista oprezni, to je alarm koji nas treba potaknuti da razmišljamo o stvarnim razmjerima ovog fenomena u Hrvatskoj", pojasnio je.