iskovan 1609.

Ovo je najvrjedniji novčić u Europi

author
Hina
|
24. stu. 2025. 21:26
zlatnik- reuters
REUTERS/Denis Balibouse

Veliki zlatnik iskovan 1609. za španjolskog kralja Filipa III. oborio je rekorde i postao najvrjedniji novčić u Europi.

Jedinstveni zlatnik težak 339 grama prodan je na dražbi u Švicarskoj za 3,49 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Numismatica Genevensis SA, potvrdivši da je oborio europski rekord za najvrjedniji novčić.

Centen ili 100 eskuda u bivšoj španjolskoj valuti izrađen je u središnjem španjolskom gradu Segoviji od zlata koje su moreplovci donijeli iz "novog svijeta".

Nakon što je bio izgubljen nekoliko stoljeća, pojavio se u Sjedinjenim Državama oko 1950. gdje ga je kupio njujorški kolekcionar i prodao španjolskom kupcu. Kasnije je zlatnik prodan na aukciji drugom kolekcionaru čiji identitet nije poznat.

Prethodni rekord držao je dukat koji je nekoć pripadao Ferdinandu III. Habsburškom i prodan je za 2,42 milijuna dolara, rekao je Frank Baldacci, direktor aukcijske kuće.

Teme
zlatnik

