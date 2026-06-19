Pet koraka do života bez komaraca: Projekt koji donosi rezultate

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Stanovnici četvrti Capitol Hill u Washingtonu pokrenuli su veliku akciju protiv komaraca nakon što je lokalna stanovnica Michelle Mingrone pozvala susjede da zajednički smanje njihovu brojnost. Umjesto prskanja pesticidima, odlučili su se za kombinaciju metoda koje ne štete pčelama i drugim korisnim kukcima.

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Interes je bio golem – u samo četiri dana javilo se 600 kućanstava, a danas projekt obuhvaća oko 1.800 domova diljem grada.

Razlog za zabrinutost je i širenje komaraca zbog klimatskih promjena.

Sve toplija klima produljuje sezonu komaraca i omogućuje im širenje na nova područja Europe i Sjeverne Amerike, zajedno s bolestima koje prenose, poput malarije, denge, Zike i virusa Zapadnog Nila.

Iako većina vrsta komaraca nije opasna i važna je za ekosustav, nekoliko vrsta koje se hrane ljudskom krvlju godišnje uzrokuje oko 700 milijuna oboljenja i milijun smrti diljem svijeta, piše CNN.

Pet koraka protiv komaraca

Projekt u Washingtonu temelji se na pet koraka: uklanjanju stajaće vode, tretiranju većih vodenih površina larvicidima, korištenju posebnih zamki za komarce, sadnji biljaka koje ih ne privlače te uključivanju što većeg broja susjeda.

Sudionici kažu da već primjećuju rezultate.

Iako još nemaju službene podatke, mnogi tvrde da je ove godine znatno manje komaraca te da ponovno mogu boraviti u vrtovima i na otvorenom bez stalnih uboda.