Objavljeni rezultati analize kvalitete vode na europskim kupalištima. Pogledajte kako Hrvatska stoji

Crna Gora i Bosna i Hercegovina nisu bile uključene u istraživanje (kao ni Srbija), no Albanija jest – i nalazi se na samom dnu ljestvice. Naime, samo 16,8 % od 119 praćenih lokacija dobilo je ocjenu izvrsne kvalitete vode, a problemi su posebno izraženi u pojedinim većim obalnim područjima, uključujući Sarandu, Valonu i Drač.