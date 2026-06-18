gdje je najčišće?
Objavljeni rezultati analize kvalitete vode na europskim kupalištima. Pogledajte kako Hrvatska stoji
Od analiziranih zemalja najbolje je prošao Cipar sa 100 % izvrsne kvalitete vode za kupanje, dok je najlošije rezultate zabilježila Albanija, gdje je samo 16,8 % od 119 praćenih lokacija dobilo ocjenu izvrsne kvalitete vode.
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Većina voda za kupanje u Europi zadovoljila je najstrože standarde Europske unije za „izvrsnu” kvalitetu vode u 2025. godini, pokazuje najnovije godišnje izvješće o kvaliteti voda za kupanje objavljeno jučer.
To se odnosi na 85 % svih kupališta u Europi, dok je 96 % svih lokacija praćenih u EU zadovoljilo minimalne standarde kvalitete, a samo je 1,5 % ocijenjeno kao „loše”. Podaci također pokazuju da je ukupna kvaliteta voda za kupanje diljem Europe ostala stabilna u odnosu na prethodnu godinu.
Najveći udio voda za kupanje ocijenjenih kao izvrsne kvalitete zabilježen je u Austriji, Bugarskoj, Cipru i Grčkoj, gdje taj udio iznosi 95 % ili više.
Cipar je zauzeo prvo mjesto u Europskoj uniji po kvaliteti voda za kupanje, pokazalo je najnovije izvješće Europske agencije za okoliš.
Grčka druga, slijedi Bugarska
Na drugom mjestu nalazi se Grčka sa čak 97,1 % lokacija ocijenjenih kao izvrsne, od ukupno 1.734 analizirane lokacije.
Mnoge će iznenaditi da slijede Bugarska s 96,9 %, Austrija s 96,5 % i Luksemburg s 94,1 %.
Među mediteranskim zemljama Italija je zauzela osmo mjesto s 89,8 % lokacija ocijenjenih kao izvrsne, Malta deveto s 88,5 %, a Španjolska jedanaesto s 86,6 %.
Podaci se temelje na 22.289 uzoraka prikupljenih tijekom 2025. godine na kupalištima u državama Europske unije, kao i u Albaniji i Švicarskoj.
Hrvatska znatno pala, Albanija najslabija
Hrvatska se našla na 12. mjestu sa 86,2 % voda za kupanje ocijenjenih kao izvrsne, što ipak predstavlja značajan pad – prethodnih godina bila je pri samom vrhu s više od 95 %, a prošle godine zauzimala je peto mjesto. Prema kvaliteti morskih voda svrstana je na 14. mjesto, dok je prema kvaliteti kopnenih voda pretposljednja, odnosno 22.
Slovenija je, sa svojim malim dijelom obale, ali i rijekama i jezerima, prošla još lošije, s 75,5 % voda ocijenjenih kao izvrsne kvalitete.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina nisu bile uključene u istraživanje (kao ni Srbija), no Albanija jest – i nalazi se na samom dnu ljestvice. Naime, samo 16,8 % od 119 praćenih lokacija dobilo je ocjenu izvrsne kvalitete vode, a problemi su posebno izraženi u pojedinim većim obalnim područjima, uključujući Sarandu, Valonu i Drač.
To je prilično slab rezultat uzme li se u obzir da su među članicama EU najlošije rezultate zabilježile Estonija i Poljska, sa 56,9 %, odnosno 58,7 % kupališta ocijenjenih kao izvrsna.
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