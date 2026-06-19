Recept za dubok i miran san
Spavate goli? Stručnjaci objašnjavaju zašto bi to moglo poboljšati san
Spavanje bez pidžame nije samo stvar navike ili udobnosti – stručnjaci tvrde da može pomoći tijelu da se lakše ohladi i kvalitetnije odmori.
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Temperatura je jedan od ključnih, ali često zanemarenih faktora za dobar san. Tijelo se prije spavanja prirodno hladi, a previsoka temperatura može dovesti do češćeg buđenja i plićeg sna.
Zato je cilj stvoriti ugodnu "mikroklimu" tijekom noći – bez zadržavanja topline između kože, odjeće i posteljine. Nekima to znači spavanje golo, dok drugima pomažu lagane i prozračne tkanine, piše CNN.
Stručnjaci preporučuju hladniju spavaću sobu, idealno između 15 i 19 stupnjeva Celzija, uz dobar protok zraka i materijale koji upijaju vlagu.
Nije važna odjeća, nego temperatura
Iako spavanje bez odjeće može pomoći nekim ljudima, nije presudno potpuno ukloniti odjeću za spavanje. Najvažnije je da tijelo može učinkovito regulirati temperaturu.
Zanimljivo je da zagrijavanje ruku i stopala prije spavanja nekima može pomoći da se tijelo brže ohladi i lakše zaspi.
Temperatura igra ulogu i u muškom reproduktivnom zdravlju. Urolog Jamin Brahmbhatt ističe da testisi prirodno trebaju nižu temperaturu za optimalnu proizvodnju spermija, zbog čega previše topline može imati negativan utjecaj.
Može pomoći i odnosima
Spavanje bez odjeće s partnerom može imati i emocionalne prednosti. Kontakt kože na kožu povezuje se s većim osjećajem bliskosti i povezanošću među partnerima.
Stručnjaci naglašavaju da to ne mora imati seksualnu konotaciju – za neke parove može postati jednostavan ritual povezivanja nakon napornog dana.
Stručnjaci zaključuju da ne morate spavati potpuno goli kako bi došli do boljeg sna. Ključ je u tome da vam tijekom noći bude dovoljno ugodno i hladno.
Ako ipak odlučite preskočiti pidžamu, ne zaboravite češće prati posteljinu.
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