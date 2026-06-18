izbjegnite neugodnosti
Prije putovanja obavezno provjerite ove dvije stvari u putovnici
Putovnica kojoj je istekao rok valjanosti nije jedini problem koji putnicima može pokvariti planove. Postoji još jedna neugodnost koju biste mogli doživjeti ako putujete u određene zemlje.
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Mnogi znaju da za većinu destinacija putovnica mora vrijediti najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma dolaska ili povratka, pri čemu se pravila razlikuju ovisno o zemlji koju posjećujete. Ono što možda ne znate jest da vam ukrcaj može biti odbijen i ako se utvrdi da vaša putovnica ima premalo praznih stranica, prenosi City Magazine.
Manje poznata pravila u brojnim zemljama, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, zahtijevaju da putnici u putovnici imaju dvije do četiri prazne stranice za vize ili pečate. Neke zrakoplovne kompanije mogu vam zabraniti ukrcaj ako vaša putovnica ne ispunjava te uvjete.
Zemlja koja zahtijeva najveći broj praznih stranica je Namibija, gdje se očekuje da u putovnici imate čak šest praznih stranica. Namibijski pečat zauzima gotovo cijelu stranicu, a ako vam je potrebno produljenje boravka u toj južnoafričkoj zemlji, dodatni pečati također se stavljaju na nove stranice.
Druge zemlje koje zahtijevaju tri prazne stranice u putovnici uključuju Bocvanu, Mozambik, Zambiju, Brunej, Južnoafričku Republiku i Madagaskar. Putnici koji posjećuju destinacije poput Bahama, Kube, Kine, Singapura ili Indije trebali bi se pobrinuti da imaju najmanje dvije prazne stranice.
Stručnjaci preporučuju da se uvijek putuje s najmanje dvije prazne stranice u putovnici kako bi se osiguralo nesmetano putovanje. Dobra je vijest da prikupljanje pečata tijekom putovanja Europom ubrzano odlazi u prošlost.
U listopadu 2025. godine Europska unija počela je uvoditi Sustav ulaska i izlaska (EES), novi digitalni alat za upravljanje granicama koji bilježi biometrijske podatke te datume ulaska i izlaska državljana zemalja izvan EU-a.
To znači da će ručno pečatiranje putovnica postupno biti u potpunosti zamijenjeno digitalnim provjerama. Budući da se potpuna implementacija očekuje do travnja 2026. godine, svih 29 zemalja schengenskog prostora trebalo bi u potpunosti ukinuti pečate u putovnicama.
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