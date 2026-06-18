Prije putovanja obavezno provjerite ove dvije stvari u putovnici

Mnogi znaju da za većinu destinacija putovnica mora vrijediti najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma dolaska ili povratka, pri čemu se pravila razlikuju ovisno o zemlji koju posjećujete. Ono što možda ne znate jest da vam ukrcaj može biti odbijen i ako se utvrdi da vaša putovnica ima premalo praznih stranica, prenosi City Magazine.