Otkrivene masovne prijevare na etiketama odjeće – znate li što nosite?

Tijela za nadzor tržišta Cipra, Danske, Finske, Njemačke, Italije, Litve, Malte i Portugala kupila su 104 proizvoda u fizičkim trgovinama i 28 putem interneta. Ispitivanje, provedeno u ovlaštenom laboratoriju u Italiji, pokazalo je da stopa neusklađenosti za proizvode kupljene online iznosi 46 posto, dok je za one kupljene u fizičkim trgovinama nešto niža – 36 posto.