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Grammyji donose revoluciju: Pet novih kategorija od 2027.
Udruženje koja organizira dodjelu nagrada Grammy objavilo je pet novih nagrada, kao i promjene pravila koje bi mogle utjecati na neke vrlo važne kategorije, uključujući onu za najboljeg novog izvođača godine.
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Nove kategorije koje je uvela Američka diskografska akademija, koja organizira prestižnu glazbenu ceremoniju, uključuju najbolju latino pjesmu, najbolju izvedbu azijske pop glazbe, najbolju R&B suradnju odnosno izvedbu dua ili skupine, najbolju vokalnu izvedbu tradicionalne pop skladbe i najbolji tradicionalni folk album.
Nove nagrade bit će dodijeljene već od sljedeće ceremonije Grammyja, predviđene za veljaču 2027. u Los Angelesu. Ukupni broj kategorija po novim pravilima je sto.
Promijenjena su pravila i o tome koliko puta jedan umjetnik može biti kandidiran za novog izvođača godine.
Bogatstvo žanrova današnje glazbene industrije
Ta vrlo prestižna nagrada dodjeljuje se glazbenicima u usponu. Prema novim pravilima, izvođači će se za tu nagradu moći kandidirati najviše četiri puta, umjesto dosadašnja tri, čime se onima koji su već dosegnuli prethodno ograničenje omogućuje još jedan pokušaj osvajanja priznanja.
Promjene "odražavaju bogatstvo današnje glazbene industrije te mnoštvo žanrova, tehnika i stvaratelja koji je oblikuju“, istaknuo je čelnik Američke diskografske akademije Harvey Mason Jr.
Dodao je kako će sljedeća ceremonija odražavati "izvanredan rast koji bilježi svijet glazbe“.
Nominacije za nagrade Grammy bit će objavljene 16. studenoga.
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