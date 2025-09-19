Ovo je prosječna plaća u Hrvatskoj

Na godišnjoj je razini, pak, prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 9,8 posto, a realno za 5,5 posto. Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća za srpanj bila je u zračnom prijevozu, 3.436 eura, a najniža u proizvodnja odjeće, u iznosu od 1.232 eura.