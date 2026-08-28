U drugom tromjesečju 2026. rast neto i bruto plaća u svim županijama

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2026. bila je u Zagrebu, u iznosu od 2.604 eura, što je 8,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1.865 eura, povećanje od 8,7 posto.