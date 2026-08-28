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objavio dzs

U drugom tromjesečju 2026. rast neto i bruto plaća u svim županijama

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Hina
|
28. kol. 2026. 13:50
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euro, plaća, UNSPLASH
Ilustracija: Markus Kammermann on Unsplash

Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće za zaposlene u pravnim osobama u drugom tromjesečju ove godine porasle su u svim županijama u odnosu na isto lanjsko razdoblje, objavio je Državni zavod za statistiku.

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Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2026. u odnosu na isto razdoblje 2025. najviše je porasla u Krapinsko-zagorskoj županiji, za 8,9 posto i iznosila je 1.525 eura.  

S druge strane, najmanje je porasla u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 6,8 posto u svakoj. U Ličko-senjskoj prosječna isplaćena neto plaća iznosila je 1.410 eura, a u Dubrovačko-neretvanskoj 1.446 eura. 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2026. isplaćena je u Zagrebu, u iznosu od 1.784 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1.373 eura.

Rast prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenima u pravnim osobama u drugom je tromjesečju ove godine u Zagrebu iznosio 7,5 posto, a u Virovitičko-podravskoj županiji, također u odnosu na isto razdoblje prošle godine, 7,6 posto.

Prosječna neto plaća na razini cijele države u tom je razdoblju iznosila 1.553 eura, a što je 7,5 posto više nego u istom razdoblju lani.    

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2026. u odnosu na isto razdoblje 2025. najviše je porasla u Krapinsko-zagorskoj županiji, za 10,1 posto, na 2.107 eura.

Najmanje je porasla u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 7,8 posto u svakoj. U Ličko-senjskoj prosječna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1.938 eura, a u Dubrovačko-neretvanskoj 1.995 eura.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2026. bila je u Zagrebu, u iznosu od 2.604 eura, što je 8,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1.865 eura, povećanje od 8,7 posto.

Na razini države, prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju ove godine iznosila je 2.181 euro, što je 8,6 posto više nego u drugom tromjesečju 2025. godine.

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Teme
bruto plaća državni zavod za statistiku dzs neto plaća plaća

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