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ZA LIPANJ

Objavljen iznos prosječne plaće u Hrvatskoj. Je li vaša tolika?

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Hina
|
21. kol. 2026. 13:22
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Ilustracija: Gizem Nikomedi/Unsplash

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za lipanj 2026. godine iznosila je 1.555 eura i bila je nominalno viša za 7,7 posto u odnosu na isti mjesec lani, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 3,1 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

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U odnosu na svibanj ove godine, prosječna isplaćena neto plaća je nominalno viša za 0,2 posto, a realno za 0,6 posto. 

Najviša prosječna mjesečna plaća u iznosu od 2.330 eura isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, navodi se u priopćenju DZS-a, dok je najniža u iznosu od 988 eura isplaćena u djelatnosti proizvodnje odjeće. 

Prosječna mjesečna bruto plaća u lipnju je iznosila 2.184 eura i nominalno je bila viša za 0,3 posto u odnosu na svibanj, a realno za 0,7 posto. U odnosu na lipanj 2025. godine, prosječna bruto plaća bila je nominalno viša za 8,8 posto, a realno za 4,1 posto.

Najviša prosječna bruto plaća u iznosu od 3.402 eura također je isplaćena u djelatnosti zračnog prijevoza, dok je najniža bruto plaća od 1.316 eura isplaćena u djelatnosti proizvodnje odjeće. 

Medijalna neto plaća za lipanj ove godine iznosila je 1.345 eura, što je za 1,6 posto više u odnosu na svibanj, a u odnosu na lipanj prošle godine za 9,1 posto više.

Medijalna bruto plaća u lipnju je iznosila 1.850 eura, odnosno 1,6 posto više nego u prethodnom mjesecu i 9,9 posto više nego u lipnju prošle godine. 

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