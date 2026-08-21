Objavljen iznos prosječne plaće u Hrvatskoj. Je li vaša tolika?

Prosječna mjesečna bruto plaća u lipnju je iznosila 2.184 eura i nominalno je bila viša za 0,3 posto u odnosu na svibanj, a realno za 0,7 posto. U odnosu na lipanj 2025. godine, prosječna bruto plaća bila je nominalno viša za 8,8 posto, a realno za 4,1 posto.