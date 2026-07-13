Ovo su nove cijene goriva: Poskupljuju dizel, plavi dizel i plin

Kako su priopćili iz Banskih dvora, donesena je Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojom su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje visine trošarine snižene, i to za 0,01 eura po litri, te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj se dodatno snižavaju i premije za 0,02 eura po litri za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel.