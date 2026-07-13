"HDZ može teško računati na DP koji je sad glavni partner jer možda ne bi ni ušao u Sabor ili bi ušao s jedan, dva zastupnika na idućim izborima. Pitanje je mogu li utjecati na jako desno orijentiranu liberalnu struju, s Hrebakom i ne znam kime. Oni zapravo nemaju nikoga osim Mosta. Most stalno jača – umjereno, ali stalno jača. Ima relativno najveće povjerenje radnika u Hrvatskoj, ali igraju s ultradesnim formulacijama i puno igraju na demagogiju. Problem je što se ne mogu odlučiti žele li na vlast u ovim ili onim uvjetima. Oni bi htjeli vladati kao većinski, a mogu ući u vlast samo kao junior partner, ali tu želju ne pokazuju", ocijenio je politički filozof.