IMAMO I "MILANOVIĆEV PARADOKS"
Puhovski: Što će Možemo i SDP ako se Plenković ne kandidira? HDZ-u je ostao samo Most
Politički filozof Žarko Puhovski, u N1 studiju uživo kod Tihomira Ladišića, komentirao je sukob premijera i predsjednika Republike, dosege kampanje "Plenkovićeva inflacija", DP-ovu rezoluciju, političke ambicije Ivana Anušića, stanje u HDZ-u i SDP-u te politiku platforme Možemo
"Na vojni mimohod u Parizu odlazi policija umjesto vojske, ne idu avioni, ide Andrej Plenković, a Zoran Milanović tvrdi da je to jedino i želio. Smatram da tamo i nije trebalo ići s vojskom jer u Europi imamo militarizaciju. Milanović želi potići nižu razinu sudjelovanja u europskoj militarizaciji, inzistirao je na poziciji vrhovnog zapovjednika, ignorirajući zakon. Ali, Tihomir Kundid je počinio kazneno djelo jer nije postupio po Zakonu o obrani. Milanović jest vrhovni zapovjednik, ali to ne znači da može donositi sve zapovijedi i ne voditi računa o zakonu. Ako je točno da je zakon prouustavan, dok se to ne dokaže, važno je što u njemu piše", naglasio je Puhovski.
Milanovićev paradoks i SDP-ovi problemi
Kazao je kako je paradoks da značajan dio desnice podržava Milanovića i da se on širi na desnu stranu.
"No,izađe li na izbore, neće on desnici uzeti glasove nego ljevici. Lansiranje Milanovića na izbore ima smisla samo ako nosi zajedničku listu SDP-a i Možemo. Kaže da neće na izbore, ali rekao je i porekao više puta. Mislim da ne bi bio sretan da bude ponovno premijer jer je to ogroman posao. No postavlja se pitanje ima li SDP dovoljno kapaciteta za ponovno preuzimanje vlasti", istaknuo je politički analitičar.
Dodao je kako se "pokazalo da Siniša Hajdaš Dončič nema liderski profil ni poziciju osobe koja bi mogla voditi pobjedničku koaliciju".
"SDP ima Biljanu Borzan i Arsena Bauka, ljude s iskustvom i javnom pozicijom, koji bi to mogli dobro napraviti. Kad bi se u SDP-u još malo distancirali od Milanovića i rekli da imaju kandidatkinju za predsjednicu/premijerku, bila bi to ćuška HDZ-u", rekao je Puhovski.
O Benčić i "Plenkovićevoj inflaciji"
Na pitanje Tihomira Ladišića ima li Možemo liderskih kapaciteta, odgovorio je kako bi Sandra Benčić bi mogla biti odlična premijerska kandidatkinja, ali smatra da manjinska stranka ne može dati premijera jer je to neka vrsta manipulacije izbornim rezultatima.
"Benčić bi bila izvrsna potpredsjednica vlade. Pravo je pitanje može li SDP sam sa sobom izaći na čistac. Problem je što su kampanjom "Plenkovićeva inflacija" sve koncentrirali na Plenkovića, ali pitanje je što će biti ako se on uopće ne kandidira. U tom će im slučaju promidžba pasti u vodu i sve će morati raditi ispočetka. Ako sve koncentrirate na Plenovića, a on se izmakne, pada vam pola igre u vodu", upozorio je Puhovski.
Tko su HDZ-ovi potencijalni partneri i dokle može Anušić?
Može li HDZ bez Plenkovića i tko su HDZ-ovi potencijalni budući koalicijski partneri?
"HDZ može teško računati na DP koji je sad glavni partner jer možda ne bi ni ušao u Sabor ili bi ušao s jedan, dva zastupnika na idućim izborima. Pitanje je mogu li utjecati na jako desno orijentiranu liberalnu struju, s Hrebakom i ne znam kime. Oni zapravo nemaju nikoga osim Mosta. Most stalno jača – umjereno, ali stalno jača. Ima relativno najveće povjerenje radnika u Hrvatskoj, ali igraju s ultradesnim formulacijama i puno igraju na demagogiju. Problem je što se ne mogu odlučiti žele li na vlast u ovim ili onim uvjetima. Oni bi htjeli vladati kao većinski, a mogu ući u vlast samo kao junior partner, ali tu želju ne pokazuju", ocijenio je politički filozof.
Što se tiče ambicija Ivana Anušića za preuzimanje HDZ-a, smatra da bi mogao biti prihvatljiviji desnici od "briselskog ćate", ali da u "europskom smislu" ne bi mogao biti premijer jer premijer mora biti u Bruxellesu barem mjesec dana godišnje.
Možemo je HDZ-ov izazov
Govoreći o platformi Možemo, Puhovski je naglasio kako su se, za razliku od SDP-a, svjetonazorski profilirali, a HDZ-u su izazovni jer rade konkretne stvari.
"Možemo se za razliku od SDP-a svjetonazorski profilirao. SDP se čak i oko antifašizma nastoji držati po strani, imaju domoljubnu stranicu, pokušavaju biti s mainstreamom u kontaktu, a Možemo se isprsio oko Thompsona i čitavog niza stvari. HDZ-u su izazovni jer rade konkretne stvari. Imaju sitnih grešaka, ali moraju paziti. Nisu dovoljno pažljivi u Gradu Zagrebu, ali svjetonazorski su neka vrsta svjetionika. No, pojavljuju se kao stranka malih poduzetnika, štite bicikliste od pješaka – imaju tih vrludanja i nespretnosti. HDZ-ovi napadi svakako im pomažu", istaknuo je Puhovski.
O DP-ovoj rezoluciji o Hrvatima u BiH
Osvrnuo se i na DP-ovu rezoluciju o Hrvatima u BiH, za koju smatra da nakon uređivanja izgleda doista kao deklaracija, ali je predložena u krivom trenutku i može nanijeti štetu poziciji Hrvata u susjednoj državi.
"Prvo, u godini izbora se izborna pravila ne mijenjaju – dva mjeseca do izbora u BiH. Drugo, ako se izvana intervenira u izborni postupak to ne djeluje previše simpatično i, s obzirom da atmosferu, može dovesti do negativnih posljedica. Time Hrvatska dodatno oštećuje poziciju hrvatske komponente u BiH, a hrvatski narod je bio doista oštećen u nekoliko posljednjih izbora. Bahatost bošnjačke većine u BiH je dio problema. Nakon svega što smo formalno izjavili o Hrvatima u BiH, ne vidim potrebu za rezolucijom, jer će hrvatska pozicija biti oslabljena", naglasio je.
O Daliću i Biliću
Komentirao je i promjenu na čelu Hrvatske nogometne reprezentacije.
"Zlatko Dalić je bio uspješan trener, nije mi se sviđalo kako su igrali, ali bili su bolji od Hrvatske – mi smo drugi treći u svijetu samo u nogometu i transplantaciji organa. S njim odlazi to povezivanje vjere, crkve i obitelji s nogometom i to je dobro. Slaven Bilić je roker, ali pitanje je koliko će biti uspješan. Mislim da neće biti uspješniji od Dalića jer teško da ćemo u idućih 10 godina pobovno biti drugi i treći na svijetu. Dobro je da se nogometna reprezentacija odmakne od države i crkve, posebno crkve. Dobro je da smo se toga riješili, a Bilić će biti moderniji i gotovo sigurno manje uspješan izbornik", zaključio je Puhovski.
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