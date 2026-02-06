Ovogodišnje olimpijske medalje vrijede više nego ikad: Pogledajte iznose

Sportašima na pobjedničkom postolju na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji ovog mjeseca bit će dodijeljene najskuplje medalje u povijesti Igara, zahvaljujući naglom rastu cijena plemenitih metala.
Više od 700 zlatnih, srebrnih i brončanih medalja bit će uručeno najboljim svjetskim sportašima zimskih disciplina koji će sudjelovati u natjecanjima od skijanja i hokeja na ledu do umjetničkog klizanja i curlinga.
A iako je njihova sentimentalna vrijednost nemjerljiva, u čistim novčanim iznosima te će medalje vrijediti više nego ikada prije. Od Olimpijskih igara u Parizu u srpnju 2024. godine, promptne cijene zlata i srebra skočile su za oko 107%, odnosno 200%, prema podacima FactSeta, piše CNN.
Ti zapanjujući dobici znače da, samo na temelju cijena metala, zlatne medalje sada vrijede oko 2.300 dolara, više nego dvostruko u odnosu na njihovu vrijednost na Olimpijadi u Parizu. Srebrne medalje za drugo mjesto vrijede gotovo 1.400 dolara, odnosno tri puta više nego prije dvije godine.
Potražnja malih ulagača djelomično je potaknula rast cijene srebra. Cijene zlata porasle su nakon što su velike središnje banke povećale svoje rezerve, a ulagači su pohrlili kupovati tradicionalno sigurno utočište usred globalnih političkih previranja.
Vrijednije od svoje težine u zlatu
Pobjednici će dobiti medalje izrađene od recikliranog metala, koje su izradili Talijanska državna kovnica i Poligrafski institut. No nije sve što sjaji doista zlato.
U zlatnoj medalji samo je šest grama od ukupno 506 grama čisto zlato. Ostatak je izrađen od srebra. Brončane medalje napravljene su od bakra i, s težinom od 420 grama, vrijede tek oko 5,60 dolara po komadu, prema podacima koje su objavili organizatori događaja.
Olimpijske zlatne medalje nisu izrađivane od čistog zlata još od Olimpijskih igara 1912. godine u Stockholmu u Švedskoj, prema londonskoj aukcijskoj kući Baldwin’s. Vrijednost tih medalja, koje su težile samo 26 grama, tada bi bila manja od 20 dolara prema cijeni zlata u to vrijeme. Prilagođeno američkoj inflaciji potrošačkih cijena, taj iznos danas bi iznosio oko 530 dolara.
Međutim, kao kolekcionarski predmeti, olimpijske medalje mogu se prodati za mnogo više od svoje novčane vrijednosti, rekao je Dominic Chorney, voditelj odjela za antičke kovanice u Baldwin’su.
Godine 2015. Baldwin’s je prodao zlatnu medalju sa Stockholmskih igara 1912. za 19.000 funti (26.000 dolara), rekao je Chorney za CNN.
Sljedeće godine aukcionari su prodali brončanu medalju za sudionike Olimpijskih igara 1920. u Antwerpenu za 640 funti (875 dolara).
