Ovogodišnje olimpijske medalje vrijede više nego ikad: Pogledajte iznose

Olimpijske zlatne medalje nisu izrađivane od čistog zlata još od Olimpijskih igara 1912. godine u Stockholmu u Švedskoj, prema londonskoj aukcijskoj kući Baldwin’s. Vrijednost tih medalja, koje su težile samo 26 grama, tada bi bila manja od 20 dolara prema cijeni zlata u to vrijeme. Prilagođeno američkoj inflaciji potrošačkih cijena, taj iznos danas bi iznosio oko 530 dolara.