Turizmu će trebati čak 5.000 više sezonaca: Problem kako privući domaću radnu snagu

Natali Komen-Bujas pojasnila je kako su lani u strukturi zaposlenih na uzorku velikih hotelskih kompanija koje zapošljavaju oko 40 posto svih zaposlenih u kategoriji pružatelja usluga smještaja u Hrvatskoj, većina od oko 67 posto činili domaći radnici, 21 posto su bili djelatnici iz susjednih zemalja, dok su radnici iz Filipina činili oko 3,9 posto te je taj udio čak i nešto veći nego godinu ranije.