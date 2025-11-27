Počela "specijalna operacija" koju je najavio Vučić

Narodna banka Srbije je 24. studenoga po osnovi viška prihoda po završnom računu za prošlu godinu u državnu blagajnu uplatila 33,86 milijardi dinara, što je čak 4,1 milijardu više nego u prethodnih pet godina zajedno, ekskluzivno doznaje Radar.
Oglas
„Ako ne budemo imali drugog rješenja, ma koliko koštalo, naći ćemo novac (za NIS)“, izjavio je na izvanrednoj sjednici Vlade u nedjelju, 16. studenoga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, piše Radar. A potom je, obraćajući se guvernerki Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković, rekavši da ga nitko osim nje ne razumije, izgovorio: „I Jorgovanka, ono o čemu smo svojedobno razgovarali, o specijalnoj operaciji, to ćemo morati izvesti.“
Od tada javnost nagađa što bi mogla biti „specijalna operacija“ koju je, po svemu sudeći, osmislio dvojac s kormilarom – pri čemu je sasvim sigurno za kormilom Vučić, a vesla su u rukama Tabaković i ministra financija Siniše Malog. Iz tih nekoliko izgovorenih rečenica, a još više zbog neizgovorenog na izvanrednoj sjednici zbog izvanrednog stanja u NIS-u, jasno je samo da će u toj „specijalnoj operaciji“ jednu od glavnih uloga imati Narodna banka Srbije.
Bilo kako bilo, u ponedjeljak, 24. studenoga, NBS je po osnovi viška prihoda po završnom računu za prošlu godinu u državnu blagajnu uplatila 33,86 milijardi dinara ili 288,6 milijuna eura, ekskluzivno doznaje Radar.
Ta uplata ima posebnu, specifičnu težinu. Ne samo zato što je uslijedila svega osam dana nakon što je najavljena „specijalna operacija“, nego i zbog činjenice da je u posljednjih desetak godina NBS u proračun Srbije uplaćivala neusporedivo manje novca. A bome je ponekad država morala da se, Vučićevim rječnikom, zadovolji „krumpirom“, jer NBS 2018. i 2021. nije u proračun Srbije uplatila ni jedan dinar.
Ovogodišnja uplata je 2,7 puta veća od dosad rekordne prošlogodišnje, kada je NBS upumpala u proračun 12,3 milijarde dinara. A čak je 4,1 milijardu veća od financijske infuzije koju su Vučić i Mali – kao predstavnici vlasti koji uglavnom odlučuju kako će se trošiti javni novac – dobili od guvernerke Tabaković u prethodnih pet godina zajedno, od početka 2020. do kraja 2024.
Nije isključeno da je ovo tek početak „specijalne operacije“. Drugim riječima, da ovo nije prva klapa filma za koji se još ne zna hoće li biti horor ili imati sretan završetak, nego serije, te da je uplata od gotovo 290 milijuna eura samo prva od tko zna koliko epizoda.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas