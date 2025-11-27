Počela "specijalna operacija" koju je najavio Vučić

Od tada javnost nagađa što bi mogla biti „specijalna operacija“ koju je, po svemu sudeći, osmislio dvojac s kormilarom – pri čemu je sasvim sigurno za kormilom Vučić, a vesla su u rukama Tabaković i ministra financija Siniše Malog. Iz tih nekoliko izgovorenih rečenica, a još više zbog neizgovorenog na izvanrednoj sjednici zbog izvanrednog stanja u NIS-u, jasno je samo da će u toj „specijalnoj operaciji“ jednu od glavnih uloga imati Narodna banka Srbije.