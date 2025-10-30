Ako Amerikanci uvedu sankcije srpskoj Narodnoj banci, Srbiji prijeti kolaps

„Molim samo naše američke partnere, ako me sad čuju – a znam da čuju jer pomno prate svaku izjavu – molim ih da nam ne uvode takozvane sekundarne sankcije za naše financijske institucije zbog poslovanja s NIS-om, da nas puste barem do sredine prosinca kako bismo pokušali riješiti sve svoje probleme. Neka nam onda najave barem sedam dana ranije, pa ćemo upozoriti sve i osigurati barem siguran život i sigurnu budućnost našim bankama, posebno Poštanskoj štedionici, ali i drugim bankama koje rade u našem sustavu“, rekao je Vučić novinarima u Taškentu.