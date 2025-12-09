PREDVIĐANJA
Povijesna godina za zlato: Mogu li cijene dodatno porasti 2026.?
Zlato je u 2025. poraslo za više od 60 posto, potaknuto geopolitičkim rizicima, smanjenjem kamatnih stopa i potražnjom središnjih banaka. Mnogi stručnjaci očekuju daljnji rast u 2026., dok uloga zlata kao sigurne imovine i dalje ostaje čvrsto potvrđena.
Nakon povijesne 2025. godine, u kojoj je zlato skočilo za više od 60% i oborilo više od 50 rekorda, ulagači sada usmjeravaju pozornost na to može li plemeniti metal zadržati svoj uzlazni trend i u 2026.
Unatoč tome što predvodi glavne klase imovine po ovogodišnjem prinosu te je na putu da ostvari najbolju godinu od 1979., stručnjaci smatraju da zlato i sljedeće godine može imati prostora za daljnji rast. Drugi upozoravaju da rizici i dalje postoje.
Za razliku od prethodnih godina, kada je pojedinačni događaj dominirao kretanjem cijene zlata, ove godine djeluje više različitih čimbenika.
Trajna kupnja središnjih banaka, uporne geopolitičke napetosti, povišena trgovinska neizvjesnost, niže kamatne stope i slabiji američki dolar zajedno su povećali potražnju za zlatom kao sigurnom imovinom. Središnje banke također su nastavile agresivno kupovati, zadržavajući potražnju službenog sektora znatno iznad pretpandemijskih razina, piše euronews.
Prognoze Svjetskog vijeća za zlato
Gledajući unaprijed, Vijeće očekuje da će mnoge sile koje su potaknule izvanredan rast zlata u 2025. ostati važne i u 2026.
Međutim, početna točka sada je bitno drukčija. Za razliku od početka 2025., cijene zlata već su uvelike uračunale ono što WGC opisuje kao "makro konsenzus” - očekivanja stabilnog globalnog rasta, umjerenog smanjenja američkih kamatnih stopa i uglavnom stabilnog dolara.
U takvom okruženju, Vijeće napominje da je zlato trenutačno fer vrednovano. Realne kamatne stope više se značajno ne smanjuju, oportunitetni troškovi su neutralni, a snažan pozitivan momentum iz 2025. počeo je slabiti.
Apstitet za rizik među ulagačima ostaje uravnotežen, bez jasnog pomaka prema oprezu ili euforiji. Kao rezultat toga, u svom osnovnom scenariju WGC očekuje da će se zlato u 2026. kretati u uskom rasponu, s prinosom najvjerojatnije između –5% i +5%.
No, pogled na budućnost nipošto nije konačan, jer tri alternativna scenarija mogu odvesti zlato u sasvim drugom smjeru.
U scenariju "blagog gospodarskog klizanja” - obilježenog slabijim gospodarskim rastom i dodatnim smanjenjem kamatnih stopa američkog Fed-a - zlato bi moglo porasti za 5% do 15%, jer bi ulagači ponovno tražili sigurnije oblike imovine, produžujući dobitke iz 2025.
U dubljem gospodarskom padu, ili "spirali propasti”, zlato bi moglo porasti za 15% do 30%, potaknuto agresivnijim monetarnim popuštanjem, padom prinosa na američke obveznice i snažnim sigurnosnim tokovima kapitala.
Suprotno tome, ako politike Trumpove administracije uspiju ponovno potaknuti gospodarski rast, povratak reflacije vjerojatno bi pogurao prinose i dolar naviše, čime bi se smanjila privlačnost zlata.
U takvom negativnom scenariju, zlato bi moglo pasti za 5% do 20%, osobito ako dođe do preokreta u pozicioniranju investitora i slabljenja potražnje središnjih banaka.
Prognoze s Wall Streeta
Unatoč umjerenijem WGC-ovom pogledu, velike investicijske banke i dalje predviđaju daljnji rast cijene zlata u 2026.
J.P. Morgan Private Bank procjenjuje da bi se cijene mogle kretati između 5.200 i 5.300 dolara po unci, navodeći snažnu i trajnu potražnju kao ključni pokretač.
Goldman Sachs predviđa zlato na oko 4.900 dolara po unci do kraja sljedeće godine, uz potporu nastavka kupnje od strane središnjih banaka.
Deutsche Bank nudi širok raspon od 3.950 do 4.950 dolara, s osnovnim scenarijem oko 4.450, dok Morgan Stanley očekuje cijene bliže 4.500 dolara, iako upozorava na kratkoročnu volatilnost.
