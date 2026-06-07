Islamska zajednica gradi jedinstveni centar od 9.000 četvornih metara u Zagrebu

„Ovo je jedan od najznačajnijih projekata za zajednicu, koji je poseban s obzirom na buduće korisnike i namjenu te sutrašnji dodatni doprinos razvoju društva kako kroz integraciju novih tako i kroz zajedničku edukaciju onih koji je budu pohađali. Zato nam je važno da ovaj projekt i kroz sam proces izgradnje povezuje različite ljude, da kroz objekt gradimo i osnažujemo odnose sa svima, kako bi nam svima sutra bilo bolje“, istaknuo je Hasanović i dodao kako je zbog dosadašnjeg pozitivnog iskustva „uvjeren da će svi pomoći sukladno dostupnim mogućnostima“.