Bačić najavio novi Pravilnik: Kreće obračun s mobilnim kućicama

“Preostali dio mora biti zelenilo, što kamp ustvari i jest. Kamp je boravak u prirodi i preostala površina od trideset posto otpada na javne prometne površine i parking. Tijekom donošenja zakona o tome smo jako puno komunicirali s javnošću. Bilo je onih pro i kontra. Međutim, najveći dio javnosti je podržao to da sačuvamo obalu, da sačuvamo zaštićeno obalno područje mora na način da u kampovima ne dođe do preizgrađenosti”, poručio je Bačić dodajući da će se Pravilnikom praktično provesti ono što je Zakon o prostornom uređenju donio.