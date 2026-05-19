Dalija Orešković i Marko Vučetić na prosvjedu u Zadru zbog ubijenog maturanta

Ispred Županijskog suda u Zadru u utorak točno u podne održan je mirni prosvjed pod nazivom “19 minuta šutnje za Luku”, na kojem su se građani okupili kako bi dostojanstveno odali počast 19-godišnjem Luki Milovcu, maturantu iz Drniša, kojega je bez povoda u subotu ubio Kristijan Aleksić.

Simboličnih 19 minuta tišine, po jedna minuta za svaku godinu prerano ugašenog života, bili su poruka protiv nefunkcionalnosti i sporosti pravosuđa.

Iako je inicijator prosvjeda SDP-ov zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta, organizatori su naglasili da skup nema politički predznak nego je riječ o spontanoj reakciji javnosti zbog činjenice da institucije nisu pravodobno izolirale opasnog prethodno osuđenog ubojicu.

Među okupljenih dvjestotinjak građana bili su i saborska zastupnica Dalija Orešković (DO i SIP) te sveučilišni profesor filozofije i teologije Marko Vučetić.