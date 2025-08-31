Primate njemačku mirovinu u inozemstvu? Nikada nemojte zaboraviti ovaj dokument

Mirovina vam daje puno vremena da radite ono što ste oduvijek željeli. Zato neke umirovljenike privlači provođenje mirovine u inozemstvu, istraživanje novih horizonta. Ali kako možete primati mirovinu u inozemstvu i što trebate uzeti u obzir?
Oglas
Sasvim je razumljivo da neki umirovljenici žele provesti mirovinu u inozemstvu. Uostalom, postoji toliko mnogo toplih mjesta gdje su troškovi života niži nego, na primjer, u Njemačkoj, navode njemački mediji.
Primanje mirovine u inozemstvu: Ovo su najvažnije osnove
Međutim, postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir prije nego što se upustite u ovu veliku avanturu. Zato smo za vas sastavili kratki pregled sa svim relevantnim točkama o temi “mirovina u inozemstvu”:
Ako provedete manje od šest tjedana u inozemstvu tijekom mirovine, za vas se ništa ne mijenja – tako da se ne morate brinuti o svojoj mirovini.
Ako se trajno preselite u zemlju unutar Europske unije, odbitke morate očekivati samo u određenim slučajevima.
EU je sklopila sporazume o socijalnom osiguranju s mnogim zemljama izvan EU-a, tako da preseljenje neće rezultirati nikakvim nepovoljnim okolnostima, pišu njemački mediji, prenosi Fenix Magazin.
Općenito, Njemačko mirovinsko osiguranje preporučuje da se pravovremeno dogovorite sa savjetovalištem kako biste razgovarali o mogućim zahtjevima i odbitcima prije nego što se preselite u inozemstvo sa svojom mirovinom.
Dostavljanje bankovnih podataka vrlo je važno
Bez obzira kamo se selite, mirovinsko osiguranje će vašu mirovinu uplatiti na račun po vašem izboru. Stoga, ako se selite u inozemstvo, osiguravajućem društvu trebate što prije dostaviti svoje bankovne podatke, uključujući međunarodni bankovni kod (BIC) i međunarodni broj računa (IBAN).
Također biste trebali dostaviti izvod o uplati iz banke. Iako Njemačko mirovinsko osiguranje pokriva troškove uplate, vi ste odgovorni za sve bankovne naknade ili gubitke na tečaju.
O svom preseljenju trebali biste obavijestiti Mirovinsku službu Deutsche Post najmanje dva mjeseca prije preseljenja. To je jedini način da osigurate da vam se mirovina isplaćuje na račun bez prekida.
Nikada ne smijete zaboraviti ovaj dokument
Čak i ako ste poduzeli sve gore navedene korake, postoji jedan dokument koji je važniji od svega ostalog.
Ako više ne živite u Njemačkoj, mirovinsko osiguranje jednom godišnje provjerava jeste li još živi. Ova “potvrda o životu” obično stiže sredinom godine.
Svakako biste je trebali potvrditi. To možete učiniti, na primjer, u svojoj banci ili u njemačkom diplomatskom predstavništvu u inozemstvu. Zatim ovaj dokument vraćate mirovinskoj službi.
Ako završite u Belgiji, Finskoj, Izraelu, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Austriji, Poljskoj, Švedskoj, Švicarskoj ili Španjolskoj, ne morate ništa učiniti, savjetuju njemački mediji.
Vlasti tamo automatski prijavljuju smrt umirovljenika. Međutim, postoji iznimka za osobe starije od 95 godina, kojima je “potvrda o životu” potrebna jednom godišnje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas