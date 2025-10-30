Proglašeni najbolji trgovac, proizvođač i proizvod u Hrvatskoj

Zlatnu košaricu za najboljeg trgovca u 2024. godini osvojio je trgovački lanac dm, Podravka je proizvođač godine, a najbolji mali trgovac je zagrebačka Friškoteka, izvijestili su u četvrtak iz portala i magazina JaTrgovac.
Najbolja društveno odgovorna kompanija je Atlantic Cedevita, dok je najboljim proizvodom ocijenjen ABC svježi krem sir tvrtke Belje plus.
Kako se navodi u priopćenju, dm-u je to četvrta titula jer je najbolji u bio i 2017., 2022. i 2024. godine.
"Nagrada u kategoriji Trgovac godine potvrda je iznimno uspješne poslovne godine za dm-drogerie markt u kojoj smo ostvarili više od pola milijarde eura prometa te zabilježili porast broja kupaca", rekao je voditelj marketinga i OCR-a dm-a za regiju Adria Ivan Horvat.
Kao i dm, Podravka je uspjela obraniti naslov u kategoriji proizvođača godine i tako četvrti puta stati na čelo poretka koji je predvodila i 2016., 2019. i 2024. godine.
Natječaj od 2016. godine organizira magazin i portal Ja Trgovac, a jubilarno 10. izdanje nagrade Zlatna košarica, godišnjeg priznanja za najbolja ostvarenja u maloprodaji i industriji robe široke potrošnje, zaključeno je u srijedu svečanom dodjelom nagrada dobitnicima.
"Jubilarno 10. izdanje nagrade Zlatna košarica posebno je značajno jer svjedoči o dugoročnoj vrijednosti projekta koji cijelo desetljeće afirmira sektore maloprodaje i industrije robe široke potrošnje prepoznavanjem najboljih tvrtki i projekata u različitim kategorijama izvrsnosti", rekao je direktor i glavni urednik magazina i portala Ja Trgovac Maroje Sabjić.
Sve kategorije nagrada, kako se navodi u priopćenju, odnosile su se na ostvarenja u poslovnoj 2024. godini pri čemu su osobito vrednovani doprinosi razvoju tržišta u pogledu kvalitete investicija, otvaranja novih prodajnih objekata i novih radnih mjesta, ulaganja u proizvodne pogone, provedene akvizicije te ukupan doprinos unapređenju sektora kroz stvaranje dodane vrijednosti za tržište i potrošače.
