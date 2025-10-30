Proglašeni najbolji trgovac, proizvođač i proizvod u Hrvatskoj

Sve kategorije nagrada, kako se navodi u priopćenju, odnosile su se na ostvarenja u poslovnoj 2024. godini pri čemu su osobito vrednovani doprinosi razvoju tržišta u pogledu kvalitete investicija, otvaranja novih prodajnih objekata i novih radnih mjesta, ulaganja u proizvodne pogone, provedene akvizicije te ukupan doprinos unapređenju sektora kroz stvaranje dodane vrijednosti za tržište i potrošače.