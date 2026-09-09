Rimac preuzeo potpunu kontrolu u Bugattiju

"Ovo je važan korak za Bugatti Rimac i cijelu Rimac grupu. Drago mi je što HOF Capital i njihov konzorcij postaju naši partneri u sljedećoj fazi razvoja naše grupe te se veselim zajedničkom radu na ostvarenju punog potencijala naših tvrtki. Ostvarili smo snažan napredak i vjerujem da ovo partnerstvo daje dodatni zamah našem još snažnijem razvoju", kazao je izvršni direktor Rimac Grupe Mate Rimac.