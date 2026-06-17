Rimac pokrenuo proizvodnju baterijskih sustava za BMW i7

“Suradnja s BMW-om za nas je vrlo značajna, to je naš najveći projekt”, rekao je Rimac, dodajući da tvrtka ima oko pet milijardi eura ugovorenih projekata s drugim proizvođačima automobila te da već sada proizvodi desetke tisuća baterijskih sustava godišnje, uz značajno širenje kapaciteta, posebno kroz suradnju s BMW-om.