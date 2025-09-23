Uvodi se novo kazneno djelo. Pitali smo odvjetnika da nam objasni o čemu je riječ

"Često imate doprinos s obje strane. Ako bi robotaksi nekoga pogazio, pitanje je je li kriv onaj koji je napravio vozilo, ali netko mora biti kriv. Nisu mi sporne odredbe da u slučaju smrti i teže štete mora biti odgovornosti. Malo je nespretna formulacija da se ide u kažnjavanje samog testiranja jer koja je granica? Kako ćemo definirati opasnost? Imamo firmu koja razvija dronove i ne možemo reći da oni nisu opasni."