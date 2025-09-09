Suncokret prvi put skuplji od soje: Dva su razloga

Trenutna cijena omogućava dobit od oko 600 eura po hektaru, što je iznad višegodišnjeg prosjeka. Ipak, mnogi će zbog kredita, investicija ili nade u još veću zaradu pričekati. Takav pristup nosi rizik, jer se cijena u narednim tjednima može kretati i do 500 eura po toni, ali i pasti na 400.