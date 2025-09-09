Suncokret prvi put skuplji od soje: Dva su razloga

Na tržištu ratarskih kultura dogodio se presedan: suncokret je skuplji od soje. Prema kotacijama Žita od 5. rujna 2025., cijena suncokreta iznosi 460 eura po toni, dok je soja na 400 eura.
Takva se situacija ne pamti u novijoj povijesti, a i stariji proizvođači teško se sjećaju da je ikada ranije suncokret nadmašio soju po cijeni, javlja Agroklub.
Suncokret skuplji od soje prvi put nakon desetljeća
Za hrvatske ratare to je tračak optimizma nakon teške sezone obilježene sušom. Premda će prinosi kukuruza, soje i suncokreta biti umanjeni, suncokret se pokazuje otpornijim od ostalih kultura.
Prvi prinosi iz Slavonije kreću se od 2,5 do 3 tone po hektaru, a očekuje se da će prosjek biti gotovo jednak višegodišnjem — oko 2,7 t/ha prema Državnom zavodu za statistiku, dok najbolji proizvođači mogu ostvariti i do 4 t/ha.
Razlozi rasta cijene suncokreta
Rast cijene posljedica je prije svega poskupljenja jestivih ulja na svjetskom tržištu.
Cijena palminog ulja, koje diktira tempo, porasla je za oko 20% u posljednja četiri mjeseca.
Drugi ključni razlog je suša koja je pogodila istok Europske unije i Ukrajinu. Upravo ta regija sudjeluje s oko 40% u svjetskoj proizvodnji suncokreta, pa smanjeni prinosi imaju izravan utjecaj na globalnu ponudu i cijene.
Za razliku od suncokreta, cijena kukuruza na europskom tržištu posljednja dva mjeseca pada, unatoč još većim posljedicama suše.
Razlog je jednostavan: EU i Ukrajina nemaju značajnu ulogu u globalnoj proizvodnji kukuruza, dok o cijenama te kulture presudno odlučuju najveći svjetski proizvođači poput SAD-a i Brazila.
Prodati ili čekati?
Ključno pitanje za domaće proizvođače je treba li suncokret prodati odmah ili čekati.
Trenutna cijena omogućava dobit od oko 600 eura po hektaru, što je iznad višegodišnjeg prosjeka. Ipak, mnogi će zbog kredita, investicija ili nade u još veću zaradu pričekati. Takav pristup nosi rizik, jer se cijena u narednim tjednima može kretati i do 500 eura po toni, ali i pasti na 400.
Očekuje se da će za mjesec dana, kada se završi žetva i budu poznate stvarne količine, tržište stabilizirati cijene. Do tada ostaje razdoblje špekulacija.
Razlike između suncokreta i soje
Iako se obje kulture ubrajaju u uljarice, njihova se namjena razlikuje. Suncokret sadrži oko 45% ulja i 20% proteina, dok soja ima suprotne vrijednosti — 35% proteina i 20% ulja. Zbog toga cijene ne moraju nužno pratiti jedna drugu.
