Supernova se širi. Preuzeli veliki trgovački centar

Supernova Grupa izvijestila je u utorak da trgovački centar Park&Shop u Imotskom postaje 18. član mreže trgovačkih centara kojima kompanija upravlja u Hrvatskoj, no nije navela vrijednost akvizicije.

Trgovački centar bit će unaprijeđen i prilagođen u skladu sa Supernova standardima, najavio je izvršni direktor Supernova Grupe Markus Pinggera.

"Ova akvizicija dodatno jača tržišnu poziciju Supernova Grupe u Hrvatskoj i potvrđuje našu posvećenost daljnjem širenju prisutnosti u Dalmaciji”, istaknuo je.

Trgovački centar Park&Shop Imotski prostire se na površini od preko 10.000 četvornih metara i ima više od 20 trgovina.

Među glavnim zakupcima centra su Konzum, Bipa, Müller Drogeriemarkt, Deichmann, Jysk, s.Oliver, New Yorker, Kapriol, Euro Store, Školska knjiga, Takko Fashion, KiK, Pepco, Mana, Moda in, Mandy suveniri i Family.

Ovom akvizicijom Supernova Grupa proširuje portfelj u Hrvatskoj, gdje trenutačno upravlja s trgovačkim centrima u 11 gradova.

Sjedište Supernove je u Austriji, a kompanija je usmjerena na razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama, prvenstveno u Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji.

Supernova trenutačno upravlja portfeljem od 118 maloprodajnih nekretnina ukupne vrijednosti 2,4 milijarde eura.