Šušnjar: Hrvatska ima najpriuštivije cijene naftnih derivata u okruženju

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučila da osnovni benzin i dizel te plavi dizel od sutra poskupljuju za šest centi po litri, a plin za spremnike i boce za pet centi po kilogramu. Tako će od sutra pa u idućih tjedan dana vrijediti nova najviša maloprodajna cijena osnovnog benzinskog goriva od 1,73 eura za litru, 1,85 eura stajat će litra osnovnog dizela, a 1,40 eura plavog dizela za poljoprivrednike i ribare. Od sutra raste i cijena plina za spremnike, na 1,38 eura za kilogram, a plina za boce na 1,95 eura.