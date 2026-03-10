Šušnjar: Opskrba gorivom sigurna. Poduzetnici i trgovci nemaju razlog dizati cijene

"Danas su za Mađare, to jest za MOL grupu u Omišlju bila privezana dva tankera sa značajnim količinama nafte. Jedan 145.000 tona, jedan oko 90.000 tona. Mi sigurno isporučujemo količine prema našim prijateljima u Slovačkoj i u Mađarskoj. To su nafte neruskog podrijetla, to su nafte za koje smo dobili svu potrebnu dokumentaciju za njezin transport. To je standardizirani posao koji Janaf rutinski obavlja i oni mogu biti sigurni i građani i gospodarstvo i Mađarske i Slovačke da će dobiti potrebne količine nafte za njihove potrebe", naglasio je Šušnjar.