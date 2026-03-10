ministar gospodarstva
Šušnjar: Opskrba gorivom sigurna. Poduzetnici i trgovci nemaju razlog dizati cijene
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar posjetio je moderniziranu riječku rafineriju i Janafov Terminal Omišalj, gdje je istaknuto da rafinerija i naftovod imaju kapacitete za sigurno opskrbljivanje Hrvatske i susjednih zemalja neruskom naftom. Vlada je ograničila cijene derivata, a Šušnjar je upozorio poduzetnike na neopravdano podizanje cijena. Raspravljalo se i o budućoj nuklearnoj energiji u Hrvatskoj.
Modernizaciju riječke rafinerije čekalo se od 2009. godine. Sada kada je nadogradnja gotova što time dobivamo pojasnio je za HRT ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
"Završetkom procesa modernizacije dobivamo puno efikasniju rafineriju. Dobivamo rafineriju koja će moći pružiti više derivata na tržište. To će biti dovoljno za potrebe hrvatskog tržišta, međutim, mi znamo da Bosna i Hercegovina nema rafineriju, da se dominantno opskrbljuje iz riječke rafinerije preko Ine. Slovenija također, dio derivata iz te rafinerije će završiti u Sloveniji. Hrvatska se doista pozicionira kao energetsko čvorište i u svojim infrastrukturnim kapacitetima, ali i u, ja bih rekao, o energetsko-industrijskim kapacitetima kao što je rafinerija", istaknuo je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Na pitanje hoće li ona biti dovoljno u funkciji s obzirom na to da MOL ima i dvije svoje rafinerije ministar je odgovorio da hoće jer ona svojim kapacitetima pruža opskrbu tržišta nama susjednih zemalja, Slovenije, Bosne i Hercegovine.
"Također određeni specifični derivati prodaju se i šire, na tržištima okolnih zemalja. Nema bojazni, 700 milijuna eura je značajna investicija. Rafinerije danas jako dobro posluju i vidimo tko ima mogućnost prerađivanja, to je jako fizibilno danas i garantira sigurnost opskrbe", kazao je Šušnjar.
Janaf opskrbljuje Mađarsku
Ministar Šušnjar bio je danas i u posjetu Janafu u Omišlju. Već su neko vrijeme napetosti na relaciji Janaf-MOL, Hrvatska-Mađarska, a u pozadini je ta činjenica da Mađarska i dalje želi dobivati jeftinu rusku naftu.
"Danas su za Mađare, to jest za MOL grupu u Omišlju bila privezana dva tankera sa značajnim količinama nafte. Jedan 145.000 tona, jedan oko 90.000 tona. Mi sigurno isporučujemo količine prema našim prijateljima u Slovačkoj i u Mađarskoj. To su nafte neruskog podrijetla, to su nafte za koje smo dobili svu potrebnu dokumentaciju za njezin transport. To je standardizirani posao koji Janaf rutinski obavlja i oni mogu biti sigurni i građani i gospodarstvo i Mađarske i Slovačke da će dobiti potrebne količine nafte za njihove potrebe", naglasio je Šušnjar.
Na pitanje ostaje li pri tome da ruska nafta neće smjeti kroz jadranski naftovod Šušnjar je rekao jako je Janaf siguran i transparentan partner, da ima vrlo transparentne transportne tarife i ostale prateće usluge koje pruža prilikom transporta nafte.
"Što se tiče ruske nafte, tu postoje određene specifičnosti. Janaf opskrbljuje i Naftnu industriju Srbije u Pančevu. Prilikom transporta čak i neruske nafte, naftna industrija Srbije je morala dobiti određene licence i izuzetke, a na temelju tih licenci Janaf je onda morao dobiti licence za transport", dodao je Šušnjar.
Pojasnio je i izuzetak koji navodno Mađari imaju od američke administracije, a koji su dobili na sastanku premijera Orbana i Trumpa na godinu dana.
"Mi dan danas nismo vidjeli taj dokument. Što se tiče transporta bilo kakvih drugih roba, mi smo članica Europske unije, u konzultacijama s Europskom komisijom, sa sankcijskim režimom SAD-a ćemo donijeti pravovaljanu odluku", kazao je Šušnjar.
Opskrba gorivom sigurna i stabilna
Građane i vozače najviše zanimaju cijene naftnih derivata. Vlada je cijene jučer ograničila na dva tjedna.
"Vlada je promptno reagirala u svrhu zaštite i građana i gospodarstva. Mislim da šokovi izazvani ratom na Bliskom Istoku i situacijom u Iranu neće ostaviti značajnije posljedice ni na naše gospodarstvo ni na građane s obzirom na to da je Vlada pravovremeno reagirala", rekao je Šušnjar.
Što se tiče bliske budućnosti kazao je da Vlada ima još niz mjera kojima može intervenirati.
"Međutim, već danas vidimo da se burze lagano smiruju, vrlo je dinamično, pratit ćemo situaciju i blagovremeno ćemo donijeti prave odluke u korist naših građana i gospodarstva", naglasio je ministar gospodarstva.
Na pitanje može li jamčiti da neće biti problema u opskrbi Šušnjar je pozvao poljoprivrednike i ribare koji imaju svoje rezerve po tom pitanju na racionalno korištenje goriva.
"Mi smo učinili priuštivijim nego što bi bilo tržišno i plavi dizel. Međutim, moramo biti solidarni jedni s drugima. Nije dobro kada dođe jedan kupac i odveze gotovo cijelu zapreminu koja je dnevno isporučena na određene pumpne stanice. Mislim da to optimalno trebaju koristiti", istaknuo je Šušnjar.
Dodao je da neće biti nikakvih šokova i da nema prostora za bilo kakva iracionalna ponašanja na tržištu.
"Sigurnost opskrbe nije i neće biti ugrožena. Mi imamo našu energetsku infrastrukturu, imamo diverzificirane dobavne pravce tako da što se toga tiče nema nikakve bojazni", naglasio je Šušnjar.
Poduzetnici ne smiju neopravdano dizati cijene
Mnogi se pribojavaju u kontekstu poskupljenja goriva lančanih poskupljenja. Ministar Šušnjar uputio je poruku poduzetnicima i trgovcima koji će možda nastojati neopravdano podići cijene.
"Neka se samo sjete moći koju kupci imaju. Sjetimo se onih bojkota koji su bili. Vlada je reagirala u cijene derivata upravo da ne bi došlo do toga. Nema mjesta podizanju cijena jer ove cijene koje sada imaju na tržištu ne daju im za pravo da iracionalno dižu cijene svojih proizvoda i usluga, maksimiziraju profite", poručio je Šušnjar.
Dodao je da će to potrošači zasigurno znati kazniti.
"Pozivam sve da budu racionalni prilikom donošenja takvih odluka jer znamo kakve su štete oni imali kad su potrošači pokazivali svoju snagu", podsjetio je Šušnjar.
