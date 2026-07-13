Tisuće građana dobile poziv za stečaj: Ako se ne jave, smatra se da pristaju

Podsjetimo, prema Zakonu o stečaju potrošača, kojim se regulira jednostavni postupak njihova stečaja, Fina svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu glavnice do 2.654,46 eura i neprekidno su u blokadi duže od tri godine, putem pošte dostavlja poziv na dostavu očitovanja, na koji se u roku od 15 dana trebaju očitovati jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača.