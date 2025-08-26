Ovo su najisplativiji poslovi na pola radnog vremena u Njemačkoj

Rad na pola radnog vremena već odavno ne znači nužno i manju plaću od one koju imaju zaposlenici na puno radno vrijeme. Neki kvalificirani poslovi omogućuju atraktivna primanja i uz skraćeno radno vrijeme – u nekim slučajevima i do 80.000 eura godišnje. Posebno stručnjacima sa specijalizacijom, rad na pola radnog vremena može pružiti fleksibilnost u usklađivanju poslovnog i privatnog života, bez većih financijskih gubitaka.