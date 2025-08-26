Ovo su najisplativiji poslovi na pola radnog vremena u Njemačkoj

Malo rada, puno novca? Moguće je! Prema financijskim stručnjacima, postoje poslovi na pola radnog vremena koji donose i do 80.000 eura godišnje.
Rad na pola radnog vremena već odavno ne znači nužno i manju plaću od one koju imaju zaposlenici na puno radno vrijeme. Neki kvalificirani poslovi omogućuju atraktivna primanja i uz skraćeno radno vrijeme – u nekim slučajevima i do 80.000 eura godišnje. Posebno stručnjacima sa specijalizacijom, rad na pola radnog vremena može pružiti fleksibilnost u usklađivanju poslovnog i privatnog života, bez većih financijskih gubitaka.
U kojim poslovima na pola radnog vremena se može zaraditi do 80.000 eura godišnje?
I zaposlenici na pola radnog vremena mogu dosegnuti primanja gornje srednje klase i ne moraju nužno pripadati nižim slojevima. Ključni faktori su obrazovanje, sektor i stručna kvalifikacija. U kojim zanimanjima se, dakle, i uz skraćeno radno vrijeme može dobro zaraditi?
Ovo su zanimanja u kojima je moguće zaraditi i do 80.000 eura godišnje uz rad na pola radnog vremena:
- IT konzultant – IT savjetovanje je trenutačno izrazito traženo
- Poslovni savjetnik – Strateško savjetovanje često se plaća po projektu
- Porezni savjetnik – Individualni rad s klijentima može donijeti visoke prihode
- Voditelj projekata – Posebno u tehničkom ili digitalnom sektoru vrlo isplativo
- Liječnici i specijalisti – Moguće je raditi s manjim opsegom sati i dobro zarađivati
- Inženjeri – Stručnjaci za specifična područja zarađuju iznad prosjeka
- Pravnici i odvjetnici – Preuzimanje pojedinačnih predmeta u skraćenom radnom vremenu može biti vrlo profitabilno
Prema TikTok kanalu Finanznerd s više od 750.000 pratitelja, ovih sedam zanimanja mogu donijeti plaće i do 80.000 eura čak i u skraćenom radnom vremenu. Prema portalu Unicum Karriere, zanimanja poput IT konzultanta, voditelja projekata, HR business partnera i poreznog savjetnika mogu donijeti slične iznose. Ti su podaci preuzeti iz aktualnih izvješća o plaćama i oglasnika za posao.
Bez obzira na radno vrijeme, u Njemačkoj postoje zanimanja s izuzetno visokim primanjima. U nekim slučajevima godišnje plaće dosežu i 100.000 eura. Ali oprez: radi se o bruto iznosima – iznos koji ostaje “na ruke” često je značajno manji.
Zašto su neki poslovi na pola radnog vremena toliko dobro plaćeni?
Potražnja za stručnjacima u određenim sektorima toliko je visoka da su poslodavci spremni plaćati visoke plaće i uz smanjeni broj radnih sati, objašnjava portal Finanztip. Mnoge tvrtke sve više naglašavaju ravnotežu između posla i privatnog života kao dodatnu pogodnost. Više slobodnog vremena trebalo bi omogućiti dulji, zdraviji i učinkovitiji rad. Stoga su kvalifikacije i specijalizacija često važniji kriterij od samog broja radnih sati, prenosi Fenix Magazin.
