Plenković: Ulaganja u poljoprivredu jamstvo su sigurnosti, a ne trošak

Ulaganja u poljoprivredu jamstvo su sigurnosti, a ne trošak, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković na Danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.
Oglas
Ulaganja u otpornost sustava i sigurnost hrane preduvjet su dugoročnog razvoja, rekao je Plenković na skupu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Istaknuo je tri važne teme - sigurnost hrane, jačanje konkurentnosti, ulogu Hrvatske u europskoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici te skori završetak procesa pristupanja OECD-u.
"Vrijednost poljoprivredne proizvodnje u prošloj godini iznosila je 3,1 milijardu eura. To je 41 posto više nego u prvoj godini našeg mandata. U odnosu na 2023. imamo porast kod žitarica 3 posto, uljarica 18, povrća 12, voća više od 7 posto, maslina više od 82, duhana skoro 50 posto. To je rezultat ulaganja, i modernizacije proizvodnje”, tvrdi Plenković.
Govoreći o stočarstvu, istaknuo je da je sustav unatoč bolestima poput afričke svinjske kuge i bedrenice reagirao učinkovito, uz isplatu 40 milijuna eura za tri tisuće korisnika čime im je kompenzirana šteta.
Naglasio je kako Hrvatska ima visoku samodostatnost u žitaricama i uljaricama, ali i prostor za napredak u drugim sektorima.
"Moramo poticati razvoj proizvodnje s većom dodanom vrijednošću"
„Ako želimo veću samodostatnost, moramo poticati razvoj proizvodnje s većom dodanom vrijednošću, snažniju preradu, modernizaciju i tržišnu orijentaciju”, rekao je, istaknuvši važnost otvaranja logističko-distributivnih centara za voće i povrće, ukupne vrijednosti 110 milijuna eura.
Time prvi put stvaramo uvijete da proizvođači planiraju proizvodnju dugoročno, smanje gubitke i povećaju tržišna sigurnost, rekao je Plenković.
Govoreći o ribarstvu i akvakulturi, ocijenio je da je Hrvatska prepoznata kao primjer odgovornog i znanstvenog utemeljenog upravljanja ribljim fondom.
„U posljednjih deset godina vrijednost proizvodnje porasla je više od 160 posto, a ukupna proizvodnja ribe u Hrvatskoj je povećana za više od 110 posto”, ustvrdio je, dodajući da je godišnja vrijednost sektora akvakulture 200 milijuna eura.
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je da su sukladno Strategiji razvoja poljoprivrede do 2030. godine, za razvoj mesnog i mliječnog stočarstva osigurane 1,33 milijarde eura, od čega 590 milijuna eura za mliječno govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo.
"U mesno govedarstvo uložit će se preko 385 milijuna eura"
„U mesno govedarstvo uložit će se preko 385 milijuna eura, u sektor svinjskog mesa 246 milijuna eura, a u sektor ovčarstva i kozarstva preko 108 milijuna eura”, najavio je Vlajčić.
Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir,, ujedno izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, poručila je kako je prehrambena sigurnost sastavni dio nacionalne sigurnosti.
„One koji nas trebaju braniti netko treba hraniti, a to su naši poljoprivrednici. Zato čvrsto stojimo kod stajališta da nema obrambene ni nacionalne sigurnosti bez prehrambene sigurnosti”, istaknula je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas