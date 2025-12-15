Plenković: Ulaganja u poljoprivredu jamstvo su sigurnosti, a ne trošak

"Vrijednost poljoprivredne proizvodnje u prošloj godini iznosila je 3,1 milijardu eura. To je 41 posto više nego u prvoj godini našeg mandata. U odnosu na 2023. imamo porast kod žitarica 3 posto, uljarica 18, povrća 12, voća više od 7 posto, maslina više od 82, duhana skoro 50 posto. To je rezultat ulaganja, i modernizacije proizvodnje”, tvrdi Plenković.