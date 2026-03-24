Netko se kladi na prekid vatre između SAD-a i Irana, mogao bi zaraditi skoro milijun dolara
Nekoliko korisnika (ili jedan korisnik s više računa) kladilo se na internetskoj platformi Polymarket tijekom vikenda na prekid vatre između SAD-a i Irana. Stručnjaci sumnjaju da to čini netko s insajderskim informacijama
Novi online korisnici na platformi Polymarket uložili su ukupno 70.000 dolara, što sugerira "određenu razinu insajderskih informacija".
Osam profila, svi otvoreni oko 21. ožujka, uložilo je ukupno gotovo 70.000 dolara (52.000 funti) na scenarij prekida vatre. Ako do sporazuma dođe prije 31. ožujka, mogli bi zaraditi gotovo 820.000 dolara.
The Guardian podsjeća kako je korisnik koji je napravio sličnu okladu otvorio račun na Polymarketu neposredno prije američkog napada na Iran 28. veljače. Kako je profitirao od tog događaja, pojavile su se sumnje u trgovanje na temelju povlaštenih informacija, a zasad nije ulagao ni u što drugo.
Novi profili, čini se, otvoreni su krajem prošlog tjedna, u vrijeme kad je američki predsjednik Donald Trump najprije zaoštrio retoriku prema Iranu, a zatim u objavi na Truth Socialu sugerirao da razmatra "smanjenje" vojnih operacija.
Više profila pripada istom investitoru?
Profili "definitivno izgledaju kao da pripadaju nekome s određenom razinom insajderskih informacija“, rekao je Ben Yorke, bivši istraživač CoinTelegrapha, koji sada razvija AI platformu za trgovanje Starchild.
Profili na Polymarketu su anonimni, a iznimno je teško utvrditi tko stoji iza kripto novčanika koji su uložili oklade.
Ipak, analitičari i promatrači kripto tržišta smatraju da oklade nose obilježja insajderskog trgovanja – kako zbog načina ulaganja po tržišnoj cijeni, tako i zbog mogućnosti da više računa pripada jednom investitoru koji pokušava prikriti identitet raspodjelom sredstava.
"Kad vidite podjelu ulaganja po računima i svjesne pokušaje prikrivanja identiteta, obično je riječ o jednom od dva scenarija: ili vrlo velikom investitoru koji želi izbjeći utjecaj na tržište, ili o insajderskom trgovanju“, rekao je Yorke.
Profitiranje na povjerljivim informacijama
Procjena vjerojatnosti prekida vatre na Polymarketu znatno je porasla posljednjih dana – s 6% 21. ožujka na 24% do ponedjeljka. Trenutačno je na taj ishod uloženo više od 21 milijun dolara.
Online tržišta predviđanja poput Polymarketa i Kalshija sve više postaju dio suvremenih sukoba.
Pravovremene oklade ove godine sugeriraju da insajderi možda koriste takve platforme kako bi profitirali od povjerljivih informacija, poput navodnih planova Trumpa da otme venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura ili vremena američko-izraelskih napada na Iran.
Polymarket, među čijim je investitorima i fond rizičnog kapitala u vlasništvu Donalda Trumpa mlađeg, suočio se s kritikama i regulatornim nadzorom zbog mogućeg omogućavanja ratnog profiterstva i insajderskog trgovanja.
