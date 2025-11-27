Tržišna inspekcija nadzire crni petak

Poseban naglasak je na trgovcima koji obavljaju trgovinu na malo odjećom i obućom, telekomunikacijskom opremom, kozmetikom i parfemima, igrama i igračkama te satovima i nakitom, a koji pozivaju potrošače na kupnju proizvoda dajući informacije o postojanju određene pogodnosti u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata za određene proizvode.