Pad cijena potrošačkih košarica drugi mjesec zaredom uobičajen je trend nakon završetka turističke sezone kada u priobalnim županijama slabi potražnja i stabiliziraju se maloprodajne cijene hrane i higijenskih proizvoda. Na prvo mjesto po skupoći u listopadu izbila je Požeško-slavonska županija koja je tako iza sebe ostavila Dubrovačko-neretvansku županiju.
Temeljna prehrambeno-higijenska košarica u listopadu je blago pojeftinila u odnosu na rujan, pokazuje redovito mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR, provedeno u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).
Četveročlana obitelj za najskromniju prehranu i higijenske potrepštine u listopadu je prosječno trebalo 483,56 eura, što je 2,62 eura manje nego mjesec ranije (−0,54 %). Najskuplja košarica zabilježena je u Požeško-slavonskoj županiji (494,42 eura), a najpovoljnija u Sisačko-moslavačkoj (476,82 eura). Razlika između najskuplje i najjeftinije iznosi 17,60 eura.
Za tročlanu obitelj prosječna cijena osnovne košarice iznosila je 384,29 eura (−1,95 eura). U Požeško-slavonskoj županiji koštala je 392,69 eura, dok je u Sisačko-moslavačkoj bila 379,13 eura, što znači da razlika među županijama iznosi 13,56 eura.
Samci su u listopadu za osnovne prehrambene i higijenske potrepštine trebali 248,70 eura, odnosno 0,72 eura manje nego mjesec prije. Najskuplja košarica za jednočlano kućanstvo bila je u Požeško-slavonskoj županiji (253,57 eura), a najpovoljnija u Brodsko-posavskoj (245,12 eura), što čini razliku od 8,45 eura.
Raznovrsnija prehrana također neznatno jeftinija
Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja uključuje raznovrsniju prehranu i širi izbor higijenskih proizvoda, u listopadu je također zabilježila blagi pad cijena. Za četveročlanu obitelj iznosila je 718,90 eura, što je 3,77 eura manje nego u rujnu (−0,52 %). Tročlana obitelj trebala je 573,82 eura (−2,88 eura), a samac 325,14 eura (−1,14 eura).
Knežević: Velik trošak za tako malu košaricu
“Iako su košarice neznatno pojeftinile, još uvijek su to preveliki iznosi koje potrošači trebaju izdvojiti svaki mjesec, a da se ne mogu pohvaliti kako su puno toga kupili. Potrošači nam se javljaju s informacijama o cijenama koje su porasle zbog poskupljenja plina i struje. Na to smo upozoravali kada je premijer najavio smanjenje subvencija i poskupljenje plina i struje. Zato željno očekujemo najavljeni Vladin paket dodatnih proizvoda sa ograničenim cijenama i dodatno smanjivanje nekih ograničenih cijena”, komentira predsjednica HUZP-a Ana Knežević.
“Analiza pretraga pokrenutih na našem portalu pokazuje da potrošači najviše provjeravaju i uspoređuju cijene deterdženata za strojno pranje posuđa i rublja, ali i cijene mesa i mesnih prerađevina pa je za zaključiti da im ti artikli predstavljaju veliko opterećenje pri planiranju mjesečnog budžeta”, kaže Siniša Domislović, developer portala Koliko.HR.
Što sadrži temeljna košarica?
Temeljna košarica sadrži 51 artikl i pokriva skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućansku higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova, pa se ova košarica naziva “košaricom za preživljavanje”. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca.
Što sadrži standardna košarica?
U standardnu košaricu stane 77 proizvoda i ona predstavlja bogatiju verziju osnovne. Temelji se na navikama i potrebama hrvatskih potrošača te preferira domaće proizvode. Uključuje raznovrsnije voće, više mesa, konzerviranu tunu i paštete, čokoladne namaze, grickalice, prirodne i gazirane sokove te umjerene količine piva i vina. Tu su i dodatni higijenski proizvodi poput papirnatih kuhinjskih ručnika i vlažnih maramica.
Kako se računa?
Obje se košarice računaju za tri modela kućanstava: četveročlanu obitelj (majka, otac, sin od 13 i kći od 10 godina), tročlanu obitelj (majka, otac i kći od 10 godina) te samačko kućanstvo (žena od 40 godina). Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane i higijene u Hrvatskoj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare