Uoči Valentinova: Buketi idu i do 80 eura, evo koliko su ruže

Štandove su preplavili i prvi ovogodišnji tulipani, čija se cijena kreće oko dva eura po komadu. Traženi su i buketi ukrašeni plišanim medvjedićima koji su ovogodišnji hit, govore prodavači, dodajući kako su cijene ostale približno iste kao i prošle godine. Oni nešto dubljeg džepa moći će priuštiti i nešto raskošnije bukete, čije cijene se penju i do 80 eura, no za svakog se nađe ponešto. Pa se buketić može naći i za 15-ak eura, piše Večernji list.