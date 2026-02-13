Uoči Valentinova: Buketi idu i do 80 eura, evo koliko su ruže

Traženi su buketi ukrašeni plišanim medvjedićima koji su ovogodišnji hit, govore prodavači dodajući kako su cijene ostale približno iste kao i prošle godine
Cvijeće je i ove godine nezaobilazan poklon za Dan zaljubljenih.
Na Cvjetnom trgu izbora ne nedostaje od raskošnih, velikih buketa koji dominiraju ponudom do vječnog klasika, crvene ruže, za koju je potrebno izdvojiti pet eura.
Štandove su preplavili i prvi ovogodišnji tulipani, čija se cijena kreće oko dva eura po komadu. Traženi su i buketi ukrašeni plišanim medvjedićima koji su ovogodišnji hit, govore prodavači, dodajući kako su cijene ostale približno iste kao i prošle godine. Oni nešto dubljeg džepa moći će priuštiti i nešto raskošnije bukete, čije cijene se penju i do 80 eura, no za svakog se nađe ponešto. Pa se buketić može naći i za 15-ak eura, piše Večernji list.
Ni na Trgu bana Josipa Jelačića ne nedostaje gužve, a štandovi cvjećara, preseljenih sa Splavnice, prepuni su šarenih tulipana, crvenih ruža i prigodnih aranžmana s ukrasnim vrpcama i zelenilom. Traže se buketi tulipana u raznim bojama, ali i klasične crvene ruže koje ostaju najtraženiji izbor za Valentinovo.
Ruže se ondje mogu kupiti i nešto povoljnije, već od tri eura po komadu, dok se manji buketi tulipana prodaju za oko deset eura. Prodavačica govori kako kupci najčešće posežu upravo za crvenim cvijećem.
"Posebno ove crvene ruže, one uvijek simboliziraju ljubav pa su za Valentinovo najtraženije"; kaže.
