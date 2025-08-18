Oglas

Doplatak za djecu

Važna obavijest HZMO-a: Počinje isplata za 144.979 korisnika

N1 Info
18. kol. 2025. 10:33
Euro
Pexels/Ilustracija

U srijedu 20. kolovoza 2025. počinje isplata doplatka za djecu za srpanj 2025., objavio je HZMO.

Doplatak za djecu dobit će 144 979 korisnika za ukupno 296 299 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.

Teme
HZMO doplatak za djecu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

