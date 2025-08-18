Važna obavijest HZMO-a: Počinje isplata za 144.979 korisnika

U srijedu 20. kolovoza 2025. počinje isplata doplatka za djecu za srpanj 2025., objavio je HZMO.
Doplatak za djecu dobit će 144 979 korisnika za ukupno 296 299 djece.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.
