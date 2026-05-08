Zbog krize u Hormuškom tjesnacu rastu cijene hrane, evo što je najviše poskupjelo

Svjetske cijene hrane porasle su u travnju treći mjesec zaredom, izvijestio je u petak FAO, upozorivši da poremećaji u opskrbi energijom povezani s krizom u Hormuškom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane.
Indeks cijena hrane Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), koji prati kretanje cijena osnovnih prehrambenih sirovina na svjetskom tržištu, u travnju je iznosio prosječno 130,7 bodova. To je 1,6 posto više nego u ožujku te dva posto više nego u istom razdoblju prošle godine.
Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja. FAO-ov indeks cijena biljnih ulja porastao je za 5,9 posto u odnosu na ožujak i dosegnuo najvišu razinu od srpnja 2022. godine. Poskupjeli su palmino, sojino, suncokretovo i repičino ulje, ponajprije zbog viših cijena energije i snažnije potražnje za biogorivima.
Glavni ekonomist FAO-a Maximo Torero istaknuo je da globalni prehrambeni sustavi zasad pokazuju otpornost unatoč poremećajima povezanima s krizom u Hormuškom tjesnacu.
Rast cijena zabilježen je i kod žitarica. FAO-ov indeks cijena žitarica porastao je za 0,8 posto, uz više cijene pšenice i kukuruza, dok je indeks cijena riže porastao za 1,9 posto. FAO navodi da su skuplja nafta i energenti povećali troškove proizvodnje i transporta u zemljama izvoznicama riže.
Indeks cijena mesa dosegnuo je novu rekordnu razinu, uz rast od 1,2 posto u odnosu na ožujak i 6,4 posto u odnosu na prošlu godinu, predvođen višim cijenama govedine.
S druge strane, cijene mliječnih proizvoda pale su za 1,1 posto, dok je šećer pojeftinio za 4,7 posto zbog očekivanja obilnih globalnih zaliha.
FAO je istodobno povećao procjenu svjetske proizvodnje žitarica za 2025. godinu na 3,04 milijarde tona, što bi predstavljalo rast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu. Procjena proizvodnje pšenice za 2026. ipak je blago snižena, na 817 milijuna tona.
