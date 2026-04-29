Oglas

UN: Broj prolazaka brodova kroz Hormuški tjesnac pao za 95,3 posto

author
Hina
|
29. tra. 2026. 08:20
This photograph shows a page on the Marinetraffic website thats shows commercial boats traffic on the edge of the Strait of Hormuz near the Iranian coast, in Paris
JULIEN DE ROSA / AFP

Brodski promet kroz Hormuški tjesnac praktički je stao od veljače, priopćili su u utorak Ujedinjeni narodi.

Oglas

Novoobjavljeni podaci UN-ove agencije za trgovinu i razvoj (UNCTAD) prate cijene brodova, hrane i energije te financijska tržišta povezana s tekućim ograničenjima u tjesnacu, rekao je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa.

Podaci pokazuju da je broj prolazaka brodova kroz Hormuški tjesnac pao za 95,3 posto od 28. veljače, rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric.

"Cijene prehrambenih proizvoda porasle su za 6 posto, a cijena sirove nafte za Europu porasla je za 53 posto od tada", dodao je.

Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače počeli napade na Iran, ta zemlja je odgovorila blokadom Hormuškog tjesnaca.

Blokada je uzrokovala velike poremećaje u globalnoj trgovini, izazvala nagli porast cijena energije i hitne mjere za sprečavanje nestašice goriva. Ponovno otvaranje tjesnaca bio je jedan od glavnih prijepora u pregovorima o okončanju rata.

Teme
blokada cijene nafte globalna trgovina hormuški tjesnac sigurnost hrane

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ