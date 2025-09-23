Oglas

PROMETNA NESREĆA

Autobus u Rijeci udario u stanicu. Rasuto staklo ozlijedilo dječaka

author
Hina
|
23. ruj. 2025. 23:09
PXL_030225_127725253.jpg
Goran Kovacic/PIXSELL / Goran Kovacic/PIXSELL

Riječki javni gradski prijevoznik Autotrolej izvijestio je da je u utorak popodne u riječkom naselju Zamet došlo do prometne nesreće u kojoj je autobus udario u autobusnu stanicu pri čemu je dječaka ozlijedilo rasuto staklo.

Oglas

Dolaskom na autobusno stajalište Diračj, vozač je prednjim dijelom autobusa udario u autobusnu stanicu. Putnici u vozilu i vozač nisu ozlijeđeni, a malodobnog dječaka koji je bio na stajalištu je zasulo razbijeno staklo te je zadobio porezotine i zatražio liječničku pomoć.

U nesreći je sudjelovalo vozilo Komunalnog društva Autotrolej.

Prilikom udara autobusa u stanicu oštećeni su elektro kabeli pa su zbog kratkotrajnog prekida u opskrbi strujom intervenirale ekipe HEP-a.

Iz Autotroleja ističu da su svi putnici iz autobusa stigli na odredište jer je odmah angažirano pričuvno vozilo i vozač te se svim putnicima i ozlijeđenom dječaku ispričavaju na pretrpljenim neugodnostima i šoku.

Teme
Autotrolej nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ