PROMETNA NESREĆA
Autobus u Rijeci udario u stanicu. Rasuto staklo ozlijedilo dječaka
Riječki javni gradski prijevoznik Autotrolej izvijestio je da je u utorak popodne u riječkom naselju Zamet došlo do prometne nesreće u kojoj je autobus udario u autobusnu stanicu pri čemu je dječaka ozlijedilo rasuto staklo.
Dolaskom na autobusno stajalište Diračj, vozač je prednjim dijelom autobusa udario u autobusnu stanicu. Putnici u vozilu i vozač nisu ozlijeđeni, a malodobnog dječaka koji je bio na stajalištu je zasulo razbijeno staklo te je zadobio porezotine i zatražio liječničku pomoć.
U nesreći je sudjelovalo vozilo Komunalnog društva Autotrolej.
Prilikom udara autobusa u stanicu oštećeni su elektro kabeli pa su zbog kratkotrajnog prekida u opskrbi strujom intervenirale ekipe HEP-a.
Iz Autotroleja ističu da su svi putnici iz autobusa stigli na odredište jer je odmah angažirano pričuvno vozilo i vozač te se svim putnicima i ozlijeđenom dječaku ispričavaju na pretrpljenim neugodnostima i šoku.
