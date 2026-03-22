TEŠKA PROMETNA
Autom se zabio u tramvajsku stanicu u Zagrebu, ima ozlijeđenih
Na križanju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu dogodila se prometna nesreća u kojoj je automobil naletio na tramvajsku stanicu.
"Udarac se čuo tako da sam skočila iz kreveta. Ljudi su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć, tramvaj je stao i ljudi su izašli. Stigle su dvije hitne koje pružaju pomoć", ispričala je svjedokinja događaja za 24sata, koji javlja da su na mjestu događaja hitne službe te da je staklo rasuto posvuda.
Najmanje dvoje prevezeno u bolnicu
Zagrebačka policija potvrdila je za taj portal da je zaprimila dojavu o nesreći, no zasad nisu objavili detalje o ozlijeđenima.
Prema dostupnim informacijama, vozila hitne pomoći prevezla su u bolnicu najmanje dvije osobe.
