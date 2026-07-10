Britanija u šoku: Ubijena bivša ministrica, policija uhitila muškarca

Bila je jedna od najistaknutijih zagovornica Brexita, a od 2019. do 2020. bila je zastupnica Brexit stranke u Europskom parlamentu. Nakon što je stranka promijenila ime u Reform UK, pridružila se političkoj opciji Nigela Faragea te posljednjih godina djelovala kao glasnogovornica za pitanja imigracije i pravosuđa.