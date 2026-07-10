Ann Widdecombe
Britanija u šoku: Ubijena bivša ministrica, policija uhitila muškarca
Britanska policija pokrenula je istragu ubojstva nakon smrti bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK Ann Widdecombe. Policija Devon i Cornwalla objavila je da je 78-godišnja političarka pronađena mrtva u svojoj kući u mjestu Haytor na području Dartmoora u četvrtak prijepodne.
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Prema prvim informacijama, hitne službe pozvane su oko 11:40 po lokalnom vremenu, nakon čega su policajci u kući pronašli Widdecombe s teškim ozljedama. Na mjestu događaja proglašena je mrtvom.
Njezina obitelj i menadžment u petak su objavili vijest o smrti, no tada nisu iznosili okolnosti niti su spominjali mogućnost kaznenog djela. Nekoliko sati kasnije policija je potvrdila da je pokrenuta istraga zbog sumnje na ubojstvo, piše BBC.
Policija uhitila muškarca
Istražitelji su objavili da su uhitili 26-godišnjeg muškarca.
Osumnjičenik, britanski državljanin, nalazi se u policijskom pritvoru dok se istraga nastavlja, kaže policija.
Reagirali premijer i ministrica
Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da je riječ o "šokantnoj vijesti" te upozorio kako je osumnjičeni, ako je još na slobodi, potencijalno opasan.
Pozvao je građane da policiji dostave sve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku.
Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood također je pozvala javnost da ne špekulira o okolnostima slučaja dok traje istraga.
"Njezina smrt iznimno je potresna. Moje su misli uz obitelj i najbliže", poručila je.
Od dugogodišnje zastupnice do televizijske zvijezde
Ann Widdecombe desetljećima je bila jedno od najprepoznatljivijih lica britanske politike. Kao zastupnica Konzervativne stranke predstavljala je izbornu jedinicu Maidstone punih 23 godine, a između 1994. i 1997. obnašala je ministarske dužnosti u vladi Johna Majora.
Nakon odlaska iz parlamenta posvetila se televizijskoj karijeri te sudjelovala u popularnim emisijama Strictly Come Dancing i Celebrity Big Brother.
Bila je jedna od najistaknutijih zagovornica Brexita, a od 2019. do 2020. bila je zastupnica Brexit stranke u Europskom parlamentu. Nakon što je stranka promijenila ime u Reform UK, pridružila se političkoj opciji Nigela Faragea te posljednjih godina djelovala kao glasnogovornica za pitanja imigracije i pravosuđa.
Brojni izrazi sućuti
Vijest o smrti Ann Widdecombe izazvala je brojne reakcije britanskih političara.
Čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch rekla je da je ostala bez riječi te opisala Widdecombe kao "ženu snažnog karaktera koja je uvijek govorila ono što misli".
"Strašno je pomisliti da je netko mogao učiniti nešto ovako užasno starijoj ženi. Smrt je sama po sebi teška, ali saznanje da je ubijena na ovakav način još je potresnije", izjavila je.
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