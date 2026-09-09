krvnik iz srebrenice
Policija kazneno prijavila 60-godišnjakinju zbog veličanja Ratka Mladića
Zagrebačka policija u srijedu je kazneno prijavila 60-godišnjakinju zbog sumnje da je na društvenoj mreži veličala pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te javno poticala na nasilje i mržnju prema građanima Hrvatske.
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Prema navodima policije, osumnjičena je od 27. kolovoza do 4. rujna svakodnevno i u više navrata na svom profilu objavljivala neprimjerene poruke, fotografije, videozapise i simbole kojima je veličala osuđenog ratnog zločinca i tadašnji teritorij pod kontrolom pobunjenih Srba.
"Time je javno odobravala i znatno umanjivala kazneno djelo genocida i ratnog zločina, a sve usmjereno prema građanima Republike Hrvatske zbog njihove nacionalne, vjerske ili etničke pripadnosti, na način kojim je poticala na nasilje ili mržnju", objavila je zagrebačka policija.
Protiv 60-godišnjakinje je podnesena kaznena prijava zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju za što Kazneni zakon predviđa do tri godine zatvora.
Ratko Mladić, bivši zapovjednik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja, a umro je u Hagu.
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću nedavno je pozvala političke predstavnike, institucije i građane u Srbiji, BiH i Crnoj Gori da poštuju pravomoćne presude o zločinima iz ratova devedesetih, nakon što je zabilježeno nekoliko tisuća slučajeva veličanja Mladića.
I u Hrvatskoj je posljednjih dana zabilježeno nekoliko takvih slučajeva, među kojima je i onaj zbog kojega su sezonski radnici iz BiH kažnjeni novčano te su ostali bez radnih i boravišnih dozvola uz tromjesečnu zabranu ulaska u Hrvatsku.
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