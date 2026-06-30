Buzet
Dijete koje je preminulo u Istri ipak nije palo s bicikla: Policija objavila detalje
Policija je utvrdila kako je dijete prethodno palo s neregistriranog motocikla kojim je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige
Oglas
Pazinska policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile smrti djeteta na području Buzeta. Iako je prvotno objavljena informacija da je dijete palo s bicikla te da se nije tražila medicinska pomoć, istarska policija poručila je kako to nije toćno.
Naime, kako kažu iz policije:
Zasad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je dijete u noći s 27. na 28. lipnja upravljalo neregistriranim motociklom, prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede.
Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti, a policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja, dodaje se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas