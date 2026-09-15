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UBOJSTVO I POKUŠAJ UBOJSTVA

DORH se oglasio o stravičnom napadu u Šibeniku: Poznato što slijedi

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N1info
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15. ruj. 2026. 16:47
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Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Istraga ubojstva 28-godišnjeg muškarca i pokušaja ubojstva 22-godišnje žene u Šibeniku se nastavlja, a Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je pretragu doma 24-godišnjeg osumnjičenika.

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Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je nove informacije o slučaju u kojem je 28-godišnji muškarac ubijen, dok je 22-godišnjakinja teško ozlijeđena i zadobila ozljede opasne po život.

Za napad je osumnjičen 24-godišnji hrvatski državljanin. Prema dosad utvrđenim informacijama, oboje je napao oštrim predmetom.

Očevid je u utorak vodila županijska državna odvjetnica zajedno sa šibensko-kninskom policijom.

DORH je naložio obdukciju tijela ubijenog muškarca, dok je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen zahtjev za pretragu doma 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo.

Policija i državno odvjetništvo nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja. Napad se, prema ranije objavljenim informacijama, dogodio oko dva sata ujutro u unajmljenom apartmanu u Šibeniku.

Policija je nedugo nakon toga pronašla 24-godišnjeg osumnjičenika. Navodno je bio pod snažnim utjecajem droge pa s njim nije bilo moguće razgovarati, nakon čega je završio na detoksikaciji u šibenskoj bolnici.

Šibensko-kninska policija ranije je izvijestila i da je tijekom prethodnih godina više puta postupala prema 24-godišnjaku te protiv njega podnosila kaznene prijave zbog različitih kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.

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