UBOJSTVO I POKUŠAJ UBOJSTVA
DORH se oglasio o stravičnom napadu u Šibeniku: Poznato što slijedi
Istraga ubojstva 28-godišnjeg muškarca i pokušaja ubojstva 22-godišnje žene u Šibeniku se nastavlja, a Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je pretragu doma 24-godišnjeg osumnjičenika.
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Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je nove informacije o slučaju u kojem je 28-godišnji muškarac ubijen, dok je 22-godišnjakinja teško ozlijeđena i zadobila ozljede opasne po život.
Za napad je osumnjičen 24-godišnji hrvatski državljanin. Prema dosad utvrđenim informacijama, oboje je napao oštrim predmetom.
Očevid je u utorak vodila županijska državna odvjetnica zajedno sa šibensko-kninskom policijom.
DORH je naložio obdukciju tijela ubijenog muškarca, dok je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen zahtjev za pretragu doma 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo.
Policija i državno odvjetništvo nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja. Napad se, prema ranije objavljenim informacijama, dogodio oko dva sata ujutro u unajmljenom apartmanu u Šibeniku.
Policija je nedugo nakon toga pronašla 24-godišnjeg osumnjičenika. Navodno je bio pod snažnim utjecajem droge pa s njim nije bilo moguće razgovarati, nakon čega je završio na detoksikaciji u šibenskoj bolnici.
Šibensko-kninska policija ranije je izvijestila i da je tijekom prethodnih godina više puta postupala prema 24-godišnjaku te protiv njega podnosila kaznene prijave zbog različitih kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.
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