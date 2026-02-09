Oglas

NASTALA VELIKA GUŽVA

FOTO / Sudar nekoliko automobila kod Buzina: Više osoba ozlijeđeno

author
N1 Info
|
09. velj. 2026. 19:35
sudar, Buzin, policija


Na zagrebačkoj obilaznici u ponedjeljak u popodnevnim satima došlo je do sudara više automobila. Više osoba je ozlijeđeno.

Iz PU zagrebačke potvrdili su da su u 16:51 dobili dojavu u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici (A3), kod Buzina, uz smjeru zapada, prenosi Dnevnik.hr.

U nesreći su sudjelovala tri osobna automobila, a prema prvim informacijama, ozlijeđene su četiri osobe. Dvije su prevezene u KBC Dubrava, a dvije u KBC Zagreb.

sudar, Buzin


Promet se odvija naizmjenično, uz regulaciju policijskih službenika. Više informacija o uzroku nesreće bit će poznato nakon očevida.

Iz HAK-a su upozorili da se zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) na silaznom kraku čvora Buzin, u smjeru Buzina/Novog Zagreba, vozi jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Teme
