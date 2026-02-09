NASTALA VELIKA GUŽVA
FOTO / Sudar nekoliko automobila kod Buzina: Više osoba ozlijeđeno
Na zagrebačkoj obilaznici u ponedjeljak u popodnevnim satima došlo je do sudara više automobila. Više osoba je ozlijeđeno.
Iz PU zagrebačke potvrdili su da su u 16:51 dobili dojavu u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici (A3), kod Buzina, uz smjeru zapada, prenosi Dnevnik.hr.
U nesreći su sudjelovala tri osobna automobila, a prema prvim informacijama, ozlijeđene su četiri osobe. Dvije su prevezene u KBC Dubrava, a dvije u KBC Zagreb.
Promet se odvija naizmjenično, uz regulaciju policijskih službenika. Više informacija o uzroku nesreće bit će poznato nakon očevida.
Iz HAK-a su upozorili da se zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) na silaznom kraku čvora Buzin, u smjeru Buzina/Novog Zagreba, vozi jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.
